Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Ігоря Банковського
Сьогодні, 14:03
На Волині завтра, 14 грудня, зустрічатимуть тіло загиблого на війні Захисника Ігоря Банковського.
Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.
Завтра, 14 грудня, до рідного дому в село Доросині привезуть тіло нашого захисника Банковського Ігоря Івановича, який віддав своє життя за Батьківщину.
Прибуття траурного кортежу із загиблим очікується орієнтовно об 11:00.
Про чин похорону повідомлять згодом.
«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу. Підтримаймо рідних та проведімо нашого Героя, який загинув за кожного з нас, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких! Співчуваємо рідним, близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають…Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.
Завтра, 14 грудня, до рідного дому в село Доросині привезуть тіло нашого захисника Банковського Ігоря Івановича, який віддав своє життя за Батьківщину.
Прибуття траурного кортежу із загиблим очікується орієнтовно об 11:00.
Про чин похорону повідомлять згодом.
«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу. Підтримаймо рідних та проведімо нашого Героя, який загинув за кожного з нас, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких! Співчуваємо рідним, близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають…Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.
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