Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Ігоря Банковського

На Волині завтра, 14 грудня, зустрічатимуть тілоЗахисникаПро це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.Завтра, 14 грудня, до рідного дому в село Доросині привезуть тіло нашого захисника Банковського Ігоря Івановича, який віддав своє життя за Батьківщину.Прибуття траурного кортежу із загиблим очікується орієнтовно об 11:00.Про чин похорону повідомлять згодом.«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу. Підтримаймо рідних та проведімо нашого Героя, який загинув за кожного з нас, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких! Співчуваємо рідним, близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають…Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.