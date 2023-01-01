Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Ігоря Банковського

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Ігоря Банковського
На Волині завтра, 14 грудня, зустрічатимуть тіло загиблого на війні Захисника Ігоря Банковського.

Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.

Завтра, 14 грудня, до рідного дому в село Доросині привезуть тіло нашого захисника Банковського Ігоря Івановича, який віддав своє життя за Батьківщину.
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Ігоря Банковського

Прибуття траурного кортежу із загиблим очікується орієнтовно об 11:00.

Про чин похорону повідомлять згодом.

«Прийдімо і віддаймо останню шану українському воїну, сформувавши живий коридор маршрутом траурного кортежу. Підтримаймо рідних та проведімо нашого Героя, який загинув за кожного з нас, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких! Співчуваємо рідним, близьким та побратимам Героя. Щиро розділяємо біль втрати. Ніколи не забудемо. Вічна пам’ять і слава Герою! Герої не вмирають…Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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