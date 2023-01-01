Нагородили двох депутатів Волиньради, які воюють на фронті

Нагородили двох депутатів Волиньради, які воюють на фронті
Нагороди від командування ЗСУ отримали військовослужбовці Олександр Пирожик та Олександр Радчук, які є депутатами Волиньради.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.

Колеги привітали обранців волинської громади Олександра Пирожика та Олександра Радчука, які несуть службу з оборони країни у лавах захисників, з представленням до нагород.

Олександр Пирожик з рук Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ одержав медаль «ЗА ВІРНУ СЛУЖБУ» ІІІ ст., а Олександра Радчука удостоєно почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «СРІБНИЙ ХРЕСТ».

«Прийміть, шановні воїни, нашу вдячність і побажання міцності духу, витривалості у цій доленосній боротьбі, незламної віри у перемогу та всеосяжний і справедливий мир для нашої країни. Хай бережуть вас усі земні та небесні сили!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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