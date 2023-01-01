Нагородили двох депутатів Волиньради, які воюють на фронті

Нагороди від командування ЗСУ отримали військовослужбовціта, які є депутатами Волиньради.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.Колеги привітали обранців волинської громади Олександра Пирожика та Олександра Радчука, якіу лавах захисників, з представленням до нагород.Олександр Пирожик з рук Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ одержав медаль «ЗА ВІРНУ СЛУЖБУ» ІІІ ст., а Олександра Радчука удостоєно почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «СРІБНИЙ ХРЕСТ».«Прийміть, шановні воїни, нашу вдячність і побажання міцності духу, витривалості у цій доленосній боротьбі, незламної віри у перемогу та всеосяжний і справедливий мир для нашої країни. Хай бережуть вас усі земні та небесні сили!» - йдеться у повідомленні.