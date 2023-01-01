У двох селах під Луцьком відключать електрику

вимкнення електропостачання у двох селах, прилеглих до Луцька.



Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.



Як ідеться у повідомленні, 18 грудня з 10:00 до 13:00 знеструмлять:



- село Липини (Космонавтів, Шкільна, 1-го Травня, Молодіжна, Садова, Спортивна, Центральна, Шевченка, Ветеранів, Нова, Окружна, 17-го Вересня, Вереснева);

- село Струмівка (Івана Франка, Княгині Ольги, Сільська, Екологічна, Житня, Східна, Затишна, Піщана).



«Просимо з розумінням поставитися до знеструмлень – заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання», - зазначили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Волиньобленерго» попередило про планові, прилеглих до Луцька.Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.Як ідеться у повідомленні, 18 грудня з 10:00 до 13:00 знеструмлять:- село Липини (Космонавтів, Шкільна, 1-го Травня, Молодіжна, Садова, Спортивна, Центральна, Шевченка, Ветеранів, Нова, Окружна, 17-го Вересня, Вереснева);- село Струмівка (Івана Франка, Княгині Ольги, Сільська, Екологічна, Житня, Східна, Затишна, Піщана).«Просимо з розумінням поставитися до знеструмлень – заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання», - зазначили у громаді.

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