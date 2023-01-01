У двох селах під Луцьком відключать електрику
Сьогодні, 13:06
«Волиньобленерго» попередило про планові вимкнення електропостачання у двох селах, прилеглих до Луцька.
Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.
Як ідеться у повідомленні, 18 грудня з 10:00 до 13:00 знеструмлять:
- село Липини (Космонавтів, Шкільна, 1-го Травня, Молодіжна, Садова, Спортивна, Центральна, Шевченка, Ветеранів, Нова, Окружна, 17-го Вересня, Вереснева);
- село Струмівка (Івана Франка, Княгині Ольги, Сільська, Екологічна, Житня, Східна, Затишна, Піщана).
«Просимо з розумінням поставитися до знеструмлень – заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська громада.
Як ідеться у повідомленні, 18 грудня з 10:00 до 13:00 знеструмлять:
- село Липини (Космонавтів, Шкільна, 1-го Травня, Молодіжна, Садова, Спортивна, Центральна, Шевченка, Ветеранів, Нова, Окружна, 17-го Вересня, Вереснева);
- село Струмівка (Івана Франка, Княгині Ольги, Сільська, Екологічна, Житня, Східна, Затишна, Піщана).
«Просимо з розумінням поставитися до знеструмлень – заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нагородили двох депутатів Волиньради, які воюють на фронті
Сьогодні, 13:29
Поліція евакуювала маму із 6 дітьми із села на Чернівщині
Сьогодні, 13:21
У двох селах під Луцьком відключать електрику
Сьогодні, 13:06
Податківицю на Волині покарали за корупцію
Сьогодні, 12:50
У Володимирі – новий очільник поліції
Сьогодні, 12:40