У Володимирі – новий очільник поліції

У Володимирі – новий очільник поліції
У Володимирі представили нового очільника поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні, 13 грудня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко представив тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Володимирського районного відділу поліції.

Ним став 35-річний майор поліції Олександр Луцик. Службу в системі МВС він розпочав у 2006 році, у Національній поліції України – з 2015 року.

До призначення Олександр Луцик працював у поліції Рівненщини та Тернопільщини.

Юрій Крошко наголосив на важливості профілактики й розкриття злочинів, оперативному реагуванні на звернення громадян в районі, співпраці з органами місцевого самоврядування й громадськістю.


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Теги: Володимир, поліція, очільник
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