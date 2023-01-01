У Володимирі – новий очільник поліції
Сьогодні, 12:40
У Володимирі представили нового очільника поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 13 грудня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко представив тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Володимирського районного відділу поліції.
Ним став 35-річний майор поліції Олександр Луцик. Службу в системі МВС він розпочав у 2006 році, у Національній поліції України – з 2015 року.
До призначення Олександр Луцик працював у поліції Рівненщини та Тернопільщини.
Юрій Крошко наголосив на важливості профілактики й розкриття злочинів, оперативному реагуванні на звернення громадян в районі, співпраці з органами місцевого самоврядування й громадськістю.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 13 грудня, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко представив тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції Володимирського районного відділу поліції.
Ним став 35-річний майор поліції Олександр Луцик. Службу в системі МВС він розпочав у 2006 році, у Національній поліції України – з 2015 року.
До призначення Олександр Луцик працював у поліції Рівненщини та Тернопільщини.
Юрій Крошко наголосив на важливості профілактики й розкриття злочинів, оперативному реагуванні на звернення громадян в районі, співпраці з органами місцевого самоврядування й громадськістю.
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