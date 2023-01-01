«Українська команда» передала «чорним запорожцям» дрони-камікадзе та наземну станцію керування БПЛА

«Українська команда» передала «чорним запорожцям» дрони-камікадзе та наземну станцію керування БПЛА
Волонтерський штаб «Українська команда» передав чергову партію дронів-камікадзе та станцію керування БПЛА бійцям 72 Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Українська команда» вітає наших захисників з Днем Сухопутних військ України! Передали ще одну партію дронів-камікадзе та наземну станцію керування безпілотниками 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці хлопці – справжні герої. Вони боронили Київ, звільняли Бучу та Херсон, стримували ворога під Бахмутом та Вугледаром. І зараз захищають Україну на одному з найгарячіших напрямків», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Волонтери зазначили, що раніше також поставляли цій бригаді безпілотники.

«Наш волонтерський штаб не вперше допомагає дронами «чорним запорожцям». І ми точно знаємо, що в їхніх руках наші дрони-камікадзе стануть ефективним інструментом «прискореної демобілізації» ворогів», - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що під час дрон-марафону «Українська команда» зібрала кошти на майже 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування БПЛА.

Також повідомлялося, що волонтери «Української команди» привезли дрони-камікадзе на передову бійцям декількох підрозділів на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Теги: Українська команда, дрони
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