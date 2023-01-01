Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Звістка про загибель Захисника на війні болем озивається у серцях мешканців Турійської громади. До Небесного легіону борців за волю та незалежність України вписане ще одне ім’я – Юрія Марковського.

Про це повідомляє Турійська громада у фейсбуці.

Із щирою відкритою усмішкою, таким як він залишиться у пам’яті тих, хто його знав, Юрій дивився із траурної світлини на величезне велелюддя земляків, які прийшли провести свого Героя в останню земну дорогу.
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

На другий же день повномасштабної війни Юрій Марковський став на захист країни. У важких боях з окупантом був поранений. Після лікування знову повернувся у стрій і разом з побратимами останні бої вів на Запорізькому напрямку.
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

У мирному житті Юрій планував повернутися до улюблених справ, ростити троє донечок, піклуватися про дружину та батьків, але трагічний випадок 4 грудня раптово обірвав його життя. Тепер йому назавжди 45…
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

З військовими почестями побратими, земляки разом з родиною загиблого захисника провели Героя в останню земну дорогу вулицями рідного Турійська. У Свято-Троїцькому храмі духовенство звершило чин поховання. Піднеслася спільна молитва за спокій душі воїна Юрія.
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

«Вічна слава Герою! Не маємо права забути, яка дорога ціна платиться за майбутнє України», - повідомили у громаді.
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі – новий очільник поліції
Сьогодні, 12:40
«Українська команда» передала «чорним запорожцям» дрони-камікадзе та наземну станцію керування БПЛА
Сьогодні, 12:30
Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Сьогодні, 12:25
На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука
Сьогодні, 12:10
Доба без «Київстару»: сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету, – СБУ
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука
Сьогодні, 12:10
Волиняни просять Зеленського присвоїти Героя України полеглому земляку Волиняни просять Зеленського присвоїти Героя України полеглому земляку
12 грудень, 13:29
На Харківщині обірвалося життя воїна з Волині Ігоря Банковського На Харківщині обірвалося життя воїна з Волині Ігоря Банковського
12 грудень, 13:02
На війні зупинилося серце волинянина Вячеслава Тимченка На війні зупинилося серце волинянина Вячеслава Тимченка
11 грудень, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Роспропаганда вигадала фейк, що в Луцьку мобілізують дітей-сиріт
Сьогодні, 13:40
 0
Нагородили двох депутатів Волиньради, які воюють на фронті
Сьогодні, 13:29
 0
Поліція евакуювала маму із 6 дітьми із села на Чернівщині
Сьогодні, 13:21
 0
У двох селах під Луцьком відключать електрику
Сьогодні, 13:06
 0
Податківицю на Волині покарали за корупцію
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8