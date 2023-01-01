Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині
Сьогодні, 12:25
Звістка про загибель Захисника на війні болем озивається у серцях мешканців Турійської громади. До Небесного легіону борців за волю та незалежність України вписане ще одне ім’я – Юрія Марковського.
Про це повідомляє Турійська громада у фейсбуці.
Із щирою відкритою усмішкою, таким як він залишиться у пам’яті тих, хто його знав, Юрій дивився із траурної світлини на величезне велелюддя земляків, які прийшли провести свого Героя в останню земну дорогу.
На другий же день повномасштабної війни Юрій Марковський став на захист країни. У важких боях з окупантом був поранений. Після лікування знову повернувся у стрій і разом з побратимами останні бої вів на Запорізькому напрямку.
У мирному житті Юрій планував повернутися до улюблених справ, ростити троє донечок, піклуватися про дружину та батьків, але трагічний випадок 4 грудня раптово обірвав його життя. Тепер йому назавжди 45…
З військовими почестями побратими, земляки разом з родиною загиблого захисника провели Героя в останню земну дорогу вулицями рідного Турійська. У Свято-Троїцькому храмі духовенство звершило чин поховання. Піднеслася спільна молитва за спокій душі воїна Юрія.
«Вічна слава Герою! Не маємо права забути, яка дорога ціна платиться за майбутнє України», - повідомили у громаді.
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Про це повідомляє Турійська громада у фейсбуці.
Із щирою відкритою усмішкою, таким як він залишиться у пам’яті тих, хто його знав, Юрій дивився із траурної світлини на величезне велелюддя земляків, які прийшли провести свого Героя в останню земну дорогу.
На другий же день повномасштабної війни Юрій Марковський став на захист країни. У важких боях з окупантом був поранений. Після лікування знову повернувся у стрій і разом з побратимами останні бої вів на Запорізькому напрямку.
У мирному житті Юрій планував повернутися до улюблених справ, ростити троє донечок, піклуватися про дружину та батьків, але трагічний випадок 4 грудня раптово обірвав його життя. Тепер йому назавжди 45…
З військовими почестями побратими, земляки разом з родиною загиблого захисника провели Героя в останню земну дорогу вулицями рідного Турійська. У Свято-Троїцькому храмі духовенство звершило чин поховання. Піднеслася спільна молитва за спокій душі воїна Юрія.
«Вічна слава Герою! Не маємо права забути, яка дорога ціна платиться за майбутнє України», - повідомили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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