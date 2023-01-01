Осиротіли троє донечок: поховали Героя Юрія Марковського з Волині

Звістка проболем озивається у серцях мешканців Турійської громади. До Небесного легіону борців за волю та незалежність України вписане ще одне ім’я –Про це повідомляє Турійська громада у фейсбуці.Із щирою відкритою усмішкою, таким як він залишиться у пам’яті тих, хто його знав, Юрій дивився із траурної світлини на величезне велелюддя земляків, які прийшли провести свого Героя в останню земну дорогу.На другий же день повномасштабної війни Юрій Марковський став на захист країни. У важких боях з окупантом був поранений. Після лікування знову повернувся у стрій і разом з побратимами останні бої вів на Запорізькому напрямку.У мирному житті Юрій планував повернутися до улюблених справ, ростити троє донечок, піклуватися про дружину та батьків, але трагічний випадок 4 грудня раптово обірвав його життя. Тепер йому назавжди 45…З військовими почестями побратими, земляки разом з родиною загиблого захисника провели Героя в останню земну дорогу вулицями рідного Турійська. У Свято-Троїцькому храмі духовенство звершило чин поховання. Піднеслася спільна молитва за спокій душі воїна Юрія.«Вічна слава Герою! Не маємо права забути, яка дорога ціна платиться за майбутнє України», - повідомили у громаді.