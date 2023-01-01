Податківицю на Волині покарали за корупцію

Податківицю на Волині покарали за корупцію
Податківицю на Волині покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Ковельський міськрайонний суд за участі прокурора Ковельської окружної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, державного інспектора відділу одного з управлінь ГУ ДПС у Волинській області.

Податківиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомляла про наявний конфлікт інтересів безпосереднього керівника.

Вона тричі провела камеральні перевірки податкової звітності щодо свого батька – фізичної особи-підприємця.
Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрало законної сили.

Штраф уже сплачений.

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Теги: Волинь, податківиця, корупція
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