Втрати росіян під Авдіївкою у 13 разів більші, ніж у ЗСУ, - 110-та ОМБР
Сьогодні, 16:05
За даними об'єктивного контролю, підтверджені втрати збройних сил рф у техніці під Авдіївкою перевищують втрати ЗСУ у 13 разів.
Про це повідомляє у телеграмі 110 окрема механізована бригада ЗСУ.
За 2 місяці росія втратила у цьому напрямі 311 одиниць. Україна – 23. Це тільки те, що підтверджено фотографіями та відео.
За посиланням повний перелік.
«Приблизно таке ж співвідношення й у втратах живої сили. Російська армія наступає відкритою місцевістю, штурмує українські укріплення в лоб, і її солдатів викошують дрони та арта», - підкреслили у військовій частині.
За даними розвідки США, під Авдіївкою РФ втратила вже 13 тисяч солдатів загиблими.
«При такому співвідношенні втрат росія не має шансів перемогти. Її армія рано чи пізно сточиться. Тому дуже важливо зараз зводити капітальні оборонні укріплення по всій лінії фронту. Одну лінію за іншою. Переможемо разом, дякуємо за підтримку 110 ОМБР», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє у телеграмі 110 окрема механізована бригада ЗСУ.
За 2 місяці росія втратила у цьому напрямі 311 одиниць. Україна – 23. Це тільки те, що підтверджено фотографіями та відео.
За посиланням повний перелік.
«Приблизно таке ж співвідношення й у втратах живої сили. Російська армія наступає відкритою місцевістю, штурмує українські укріплення в лоб, і її солдатів викошують дрони та арта», - підкреслили у військовій частині.
За даними розвідки США, під Авдіївкою РФ втратила вже 13 тисяч солдатів загиблими.
«При такому співвідношенні втрат росія не має шансів перемогти. Її армія рано чи пізно сточиться. Тому дуже важливо зараз зводити капітальні оборонні укріплення по всій лінії фронту. Одну лінію за іншою. Переможемо разом, дякуємо за підтримку 110 ОМБР», - йдеться у повідомленні.
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