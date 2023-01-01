Кожне життя – важливе: волинські патрульні врятували знесиленого пса
Сьогодні, 16:23
Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту «Цумань», вчора, 12 грудня, помітили собаку, що лежав на узбіччі дороги. Безпритульна тварина була зовсім без сил та не могла підвестися.
Про це повідомляє в телеграмі управління патрульної поліції Волині.
Поліцейські повідомили про чотирилапого в луцьке комунальне підприємство "Ласка". Його фахівці змогли дістатися до поста лише за декілька годин. Весь цей час патрульні турбувалися про собаку: напоїли та нагодували його, забезпечили теплом.
Нині песик вже отримав необхідну допомогу, ним опікуватимуться також волонтери.
«У дні, коли на вулиці вирує негода, закликаємо і вас дбати про вуличних пухнастиків, які позбавлені людського піклування!» - зазначили патрульні.
Нагадаємо, у Луцьку патрульні склали протокол на власницю собаки, який покусав людину.
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Про це повідомляє в телеграмі управління патрульної поліції Волині.
Поліцейські повідомили про чотирилапого в луцьке комунальне підприємство "Ласка". Його фахівці змогли дістатися до поста лише за декілька годин. Весь цей час патрульні турбувалися про собаку: напоїли та нагодували його, забезпечили теплом.
Нині песик вже отримав необхідну допомогу, ним опікуватимуться також волонтери.
«У дні, коли на вулиці вирує негода, закликаємо і вас дбати про вуличних пухнастиків, які позбавлені людського піклування!» - зазначили патрульні.
Нагадаємо, у Луцьку патрульні склали протокол на власницю собаки, який покусав людину.
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