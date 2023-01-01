Кожне життя – важливе: волинські патрульні врятували знесиленого пса

Патрульні, які несуть службу на стаціонарному посту «Цумань», вчора, 12 грудня, помітили собаку, що лежав на узбіччі дороги. Безпритульна тварина була зовсім без сил та не могла підвестися.Про це повідомляє в телеграмі управління патрульної поліції Волині.Поліцейські повідомили про чотирилапого в луцьке комунальне підприємство "Ласка". Його фахівці змогли дістатися до поста лише за декілька годин. Весь цей час патрульні турбувалися про собаку: напоїли та нагодували його, забезпечили теплом.Нині песик вже отримав необхідну допомогу, ним опікуватимуться також волонтери.«У дні, коли на вулиці вирує негода, закликаємо і вас дбати про вуличних пухнастиків, які позбавлені людського піклування!» - зазначили патрульні.Нагадаємо, у Луцьку патрульніна власницю собаки, який покусав людину.