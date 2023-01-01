У лікарні в Києві від отриманих поранень помер 25-річний Герой з Волині Назарій Бодняк

У лікарні в Києві від отриманих поранень помер 25-річний Герой з Волині Назарій Бодняк
У медичному закладі Києва помер 25-річний захисник з Волині Бодняк Назарій Васильович.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Назарій – із сім’ї військових, тож і для себе обрав цей життєвий шлях. Після навчання у академії сухопутних військ служив у Тернополі, мав власну сім’ю. Від початку повномасштабної війни як професійний військовий брав участь у боях за Україну.

30 листопада отримав поранення біля міста Гуляйполе на Запоріжжі. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати воїна не вдалося.

Мама і тато воїна проживають на вулиці Калиновій (колишня назва – Кутузова), що тепер де-юре є територією Дубівської громади. Але фактично – передмістям Ковеля", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 13 грудня, тіло Назарія востаннє приїде до батьківського дому.

Завтра, 14 грудня, у Ковелі – прощання із загиблими Героями. Додому сьогодні повернувся загиблий воїн Вячеслав Тимченко. У громаді оголосили жалобу.

Чин поховання відбуватиметься так:

▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;

▪️орієнтовно о 13:00 – 13:10 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
У лікарні в Києві від отриманих поранень помер 25-річний Герой з Волині Назарій Бодняк

Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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