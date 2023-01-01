У лікарні в Києві від отриманих поранень помер 25-річний Герой з Волині Назарій Бодняк

Бодняк Назарій Васильович.



Про це Ігор Чайка.



"Назарій – із сім’ї військових, тож і для себе обрав цей життєвий шлях. Після навчання у академії сухопутних військ служив у Тернополі, мав власну сім’ю. Від початку повномасштабної війни як професійний військовий брав участь у боях за Україну.



30 листопада отримав поранення біля міста Гуляйполе на Запоріжжі. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати воїна не вдалося.



Мама і тато воїна проживають на вулиці Калиновій (колишня назва – Кутузова), що тепер де-юре є територією Дубівської громади. Але фактично – передмістям Ковеля", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні, 13 грудня, тіло Назарія востаннє приїде до батьківського дому.



Завтра, 14 грудня, у Ковелі – прощання із загиблими Героями. Додому сьогодні повернувся загиблий воїн Вячеслав Тимченко. У громаді оголосили жалобу.



Чин поховання відбуватиметься так:



▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;



▪️орієнтовно о 13:00 – 13:10 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медичному закладі Києва помер 25-річний захисник з ВолиніПро це повідомив Ковельський міський голова"Назарій – із сім’ї військових, тож і для себе обрав цей життєвий шлях. Після навчання у академії сухопутних військ служив у Тернополі, мав власну сім’ю. Від початку повномасштабної війни як професійний військовий брав участь у боях за Україну.30 листопада отримав поранення біля міста Гуляйполе на Запоріжжі. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати воїна не вдалося.Мама і тато воїна проживають на вулиці Калиновій (колишня назва – Кутузова), що тепер де-юре є територією Дубівської громади. Але фактично – передмістям Ковеля", - йдеться в повідомленні.Сьогодні, 13 грудня, тіло Назарія востаннє приїде до батьківського дому.Завтра, 14 грудня, у Ковелі – прощання із загиблими Героями. Додому сьогодні повернувся загиблий воїн Вячеслав Тимченко. У громаді оголосили жалобу.▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;▪️орієнтовно о 13:00 – 13:10 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища.

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