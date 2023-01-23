За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Пилипюк

Сергія Пилипюка, який майже рік вважався зниклим безвісти.



Про це



"16 грудня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Опитне Донецької області зник житель Вишнівської громади – Пилипюк Сергій Миколайович, 02.08.1975 р.н. І ось, майже рік, рідні чекали свого Героя додому живим, але нещодавно на підставі ДНК-профілю тіло солдата Сергія Пилипюка було опізнано. З’ясувалось, що після бою військового доставили у лікарню в Києві, де він помер 23.01.2023 року.



Низький уклін та безмежна вдячність Герою за захист рідної землі!

Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким Сергія! Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати". - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату зустрічі Героя та час поховання буде повідомлено додатково.



З метою вшанування пам’яті загиблого Сергія Пилипюка у Вишнівській територіальній громаді з 19 по 21 грудня 2023 року оголошено Днями жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель волинянина, який майже рік вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Вишнівській громаді."16 грудня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Опитне Донецької області зник житель Вишнівської громади – Пилипюк Сергій Миколайович, 02.08.1975 р.н. І ось, майже рік, рідні чекали свого Героя додому живим, але нещодавно на підставі ДНК-профілю тіло солдата Сергія Пилипюка було опізнано. З’ясувалось, що після бою військового доставили у лікарню в Києві, де він помер 23.01.2023 року.Низький уклін та безмежна вдячність Герою за захист рідної землі!Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким Сергія! Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату зустрічі Героя та час поховання буде повідомлено додатково.З метою вшанування пам’яті загиблого Сергія Пилипюка у Вишнівській територіальній громаді з 19 по 21 грудня 2023 року оголошено Днями жалоби.

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