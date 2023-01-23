За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Пилипюк

За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Пилипюк
Підтвердили загибель волинянина Сергія Пилипюка, який майже рік вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"16 грудня 2022 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Опитне Донецької області зник житель Вишнівської громади – Пилипюк Сергій Миколайович, 02.08.1975 р.н. І ось, майже рік, рідні чекали свого Героя додому живим, але нещодавно на підставі ДНК-профілю тіло солдата Сергія Пилипюка було опізнано. З’ясувалось, що після бою військового доставили у лікарню в Києві, де він помер 23.01.2023 року.

Низький уклін та безмежна вдячність Герою за захист рідної землі!
Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким Сергія! Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату зустрічі Героя та час поховання буде повідомлено додатково.

З метою вшанування пам’яті загиблого Сергія Пилипюка у Вишнівській територіальній громаді з 19 по 21 грудня 2023 року оголошено Днями жалоби.
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Пилипюк

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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