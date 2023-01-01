Зупинилося серце волинського актора Ярослава Абрамюка

Внаслідок тривалої важкої недуги на 74 році життя пішов з життя волинський актор театруПро це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний академічний театр імені Тараса Шевченка.Артист віддав театру майже двадцять років, за які встиг зіграти понад десять ролей у таких знакових виставах, як, до прикладу, «Шалом алейну – мир нам», «Енеїда», «Каса Маре», «Голоси», «Циганка Аза»...«Які тільки ролі раніше він не виконував, був і Кшистофом Кремпським у виставі «Северин Наливайко», Якимом у «Прости і помилуй», Ломиковським у «Одкровенні від Мазепи», Фокусником у «Дерева помирають стоячи», Констеблем у «Тригрошовій опері», Полковником у «Кармен», Лордом із «Моя чарівна леді» та Сусідом у «Дуже простій історії», а ще Старостою у «Безталанній», - ідеться у повідомленні«Висловлюємо щирі співчуття родині та усій театральній спільноті», - зазначили у театрі.