Зупинилося серце волинського актора Ярослава Абрамюка

Зупинилося серце волинського актора Ярослава Абрамюка
Внаслідок тривалої важкої недуги на 74 році життя пішов з життя волинський актор театру Ярослав Абрамюк.

Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний академічний театр імені Тараса Шевченка.

Артист віддав театру майже двадцять років життя, за які встиг зіграти понад десять ролей у таких знакових виставах, як, до прикладу, «Шалом алейну – мир нам», «Енеїда», «Каса Маре», «Голоси», «Циганка Аза»...

«Які тільки ролі раніше він не виконував, був і Кшистофом Кремпським у виставі «Северин Наливайко», Якимом у «Прости і помилуй», Ломиковським у «Одкровенні від Мазепи», Фокусником у «Дерева помирають стоячи», Констеблем у «Тригрошовій опері», Полковником у «Кармен», Лордом із «Моя чарівна леді» та Сусідом у «Дуже простій історії», а ще Старостою у «Безталанній», - ідеться у повідомленні

«Висловлюємо щирі співчуття родині та усій театральній спільноті», - зазначили у театрі.

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Теги: смерть, Волинь
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