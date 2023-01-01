Збройні сили на передовій стикаються з нестачею снарядів, – Тарнавський





Про це сказав командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у коментарі Reuters, пише



«Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими — це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту», — сказав генерал.



За його словами, нестача артилерійських снарядів є «дуже великою проблемою», а скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.



«Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, для наших потреб сьогодні недостатньо. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити», — сказав Тарнавський.



Генерал зазначив, що українські захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. А також — готують резерви для наших подальших широкомасштабних дій.



За його словами, українські сили все ще очікують перемог, але їм було б корисно мати резерви для ротації та відпочинку.



«Наразі ми маємо певні труднощі з особовим складом на передовій. Так, сьогодні вони не такі свіжі, не такі відпочилі. У кожного командира повинен бути резерв», — сказав Тарнавський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів.Про це сказав командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у коментарі Reuters, пише Громадське «Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими — це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту», — сказав генерал.За його словами, нестача артилерійських снарядів є «дуже великою проблемою», а скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.«Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, для наших потреб сьогодні недостатньо. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити», — сказав Тарнавський.Генерал зазначив, що українські захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. А також — готують резерви для наших подальших широкомасштабних дій.За його словами, українські сили все ще очікують перемог, але їм було б корисно мати резерви для ротації та відпочинку.«Наразі ми маємо певні труднощі з особовим складом на передовій. Так, сьогодні вони не такі свіжі, не такі відпочилі. У кожного командира повинен бути резерв», — сказав Тарнавський.

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