Збройні сили на передовій стикаються з нестачею снарядів, – Тарнавський
Сьогодні, 16:10
Українські військові на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів.
Про це сказав командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у коментарі Reuters, пише Громадське.
«Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими — це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту», — сказав генерал.
За його словами, нестача артилерійських снарядів є «дуже великою проблемою», а скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.
«Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, для наших потреб сьогодні недостатньо. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити», — сказав Тарнавський.
Генерал зазначив, що українські захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. А також — готують резерви для наших подальших широкомасштабних дій.
За його словами, українські сили все ще очікують перемог, але їм було б корисно мати резерви для ротації та відпочинку.
«Наразі ми маємо певні труднощі з особовим складом на передовій. Так, сьогодні вони не такі свіжі, не такі відпочилі. У кожного командира повинен бути резерв», — сказав Тарнавський.
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Про це сказав командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у коментарі Reuters, пише Громадське.
«Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими — це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту», — сказав генерал.
За його словами, нестача артилерійських снарядів є «дуже великою проблемою», а скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.
«Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, для наших потреб сьогодні недостатньо. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити», — сказав Тарнавський.
Генерал зазначив, що українські захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. А також — готують резерви для наших подальших широкомасштабних дій.
За його словами, українські сили все ще очікують перемог, але їм було б корисно мати резерви для ротації та відпочинку.
«Наразі ми маємо певні труднощі з особовим складом на передовій. Так, сьогодні вони не такі свіжі, не такі відпочилі. У кожного командира повинен бути резерв», — сказав Тарнавський.
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