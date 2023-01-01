Які штами ковіду циркулюють на Волині: відповідь лікарів

Які штами ковіду циркулюють на Волині: відповідь лікарів
Медики опублікували інформацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативними даними, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6621 випадок ГРВІ, з них – 199 випадків COVID-19. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 2%.

Серед всіх хворих 62% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 148 осіб, з них 77 з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих понад 25% - діти.

«Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 18% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є характерним для зимового періоду», - зазначили в центрі.

Із 2 жовтня по 24 грудня 2023 року загалом на ГРВІ в області перехворіли понад 65 тисяч волинян, що на 35% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.

За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників вірусологічною лабораторією обласного центру контролю та профілактики хвороб встановлено, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами СOVID-19 - Омікрон ( в т.ч. «Еріс»).

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Теги: лікарі, Волинь
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