Взимку зростає попит на кредитування: в Emporium розповіли, як знайти вигідніші умови*

Взимку зростає попит на кредитування: в Emporium розповіли, як знайти вигідніші умови*
За даними експертів агрегатора знижок Emporium, в Україні вже кілька років поспіль в зимовий період спостерігається зростання попиту на послуги кредитування. В середньому кількість позик збільшується на 10-15% впродовж зимових місяців, після чого навесні йде на спад.

В Emporium пов’язують це явище із загальним зростанням витрат українців. Кошти йдуть на подарунки, комунальні платежі, зимовий одяг, взуття та інші потреби. Разом з тим збільшується кількість пропозицій від кредиторів, а також з’являються вигідніші умови кредитування. Зокрема, в компанії CreditKasa промокод з https://emporium.com.ua/shops/creditkasa-com-ua активує меншу відсоткову ставку. Схожі пропозиції надають також інші організації. Наприклад, на сайті Аванс Кредит промокод з https://emporium.com.ua/shops/avans-credit так само активує зменшену ставку по кредиту.

Громадянам, які планують взяти кредит, в Emporium порадили підійти до питання вибору умов зважено та звертати увагу на деякі важливі параметри:

  • Відсоткова ставка. Вона показує, скільки ви заплатите за користування позикою. Чим вона менша, тим краще для вас. Тому варто шукати пропозиції з найменшою ставкою по кредиту.

  • Термін кредиту. Він визначає, скільки часу ви матимете на повернення коштів. Довший термін означає менший щомісячний платіж, але водночас — більшу переплату. У більшості випадків погасити кредит можна достроково, щоб сплатити менше відсотків.

  • Ліміт кредиту. Він означає, яку суму можна отримати від кредитора. Чим більше ліміт, тим більше можливостей. Однак в Emporium не рекомендують брати кредит на більшу суму, ніж вам дійсно потрібна, щоб не переплатити за нараховані відсотки та швидше повернути заборгованість.

    • До речі, нещодавно повідомлялося, що в Україні у листопаді вперше з початку повномасштабного вторгнення зменшилась кількість непрацюючих кредитів. Це кредити, за якими позичальник не виконує своїх зобов'язань по сплаті відсотків і основної суми боргу. Цей показник в Україні все ще залишається доволі високим — 37,7%. Однак поступове його зменшення — це вкрай позитивна новина. Якщо динаміка буде збережена й у 2024 році, є шанси, що загальна частка зменшиться до 33-35%. Однак через війну та нестабільність економічної ситуації робити подібні прогнози наразі доволі складно.

    Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.

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    Теги: кредити
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