Взимку зростає попит на кредитування: в Emporium розповіли, як знайти вигідніші умови*





В Emporium пов’язують це явище із загальним зростанням витрат українців. Кошти йдуть на подарунки, комунальні платежі, зимовий одяг, взуття та інші потреби. Разом з тим збільшується кількість пропозицій від кредиторів, а також з’являються вигідніші умови кредитування. Зокрема, в компанії CreditKasa промокод з



Громадянам, які планують взяти кредит, в Emporium порадили підійти до питання вибору умов зважено та звертати увагу на деякі важливі параметри:



Відсоткова ставка. Вона показує, скільки ви заплатите за користування позикою. Чим вона менша, тим краще для вас. Тому варто шукати пропозиції з найменшою ставкою по кредиту.

Термін кредиту. Він визначає, скільки часу ви матимете на повернення коштів. Довший термін означає менший щомісячний платіж, але водночас — більшу переплату. У більшості випадків погасити кредит можна достроково, щоб сплатити менше відсотків.

Ліміт кредиту. Він означає, яку суму можна отримати від кредитора. Чим більше ліміт, тим більше можливостей. Однак в Emporium не рекомендують брати кредит на більшу суму, ніж вам дійсно потрібна, щоб не переплатити за нараховані відсотки та швидше повернути заборгованість.

До речі, нещодавно повідомлялося, що в Україні у листопаді вперше з початку повномасштабного вторгнення зменшилась кількість непрацюючих кредитів. Це кредити, за якими позичальник не виконує своїх зобов'язань по сплаті відсотків і основної суми боргу. Цей показник в Україні все ще залишається доволі високим — 37,7%. Однак поступове його зменшення — це вкрай позитивна новина. Якщо динаміка буде збережена й у 2024 році, є шанси, що загальна частка зменшиться до 33-35%. Однак через війну та нестабільність економічної ситуації робити подібні прогнози наразі доволі складно.



Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними експертів агрегатора знижок Emporium, в Україні вже кілька років поспіль в зимовий період спостерігається зростання попиту на послуги кредитування. В середньому кількість позик збільшується на 10-15% впродовж зимових місяців, після чого навесні йде на спад.В Emporium пов’язують це явище із загальним зростанням витрат українців. Кошти йдуть на подарунки, комунальні платежі, зимовий одяг, взуття та інші потреби. Разом з тим збільшується кількість пропозицій від кредиторів, а також з’являються вигідніші умови кредитування. Зокрема, в компанії CreditKasa промокод з https://emporium.com.ua/shops/creditkasa-com-ua активує меншу відсоткову ставку. Схожі пропозиції надають також інші організації. Наприклад, на сайті Аванс Кредит промокод з https://emporium.com.ua/shops/avans-credit так само активує зменшену ставку по кредиту.Громадянам, які планують взяти кредит, в Emporium порадили підійти до питання вибору умов зважено та звертати увагу на деякі важливі параметри:До речі, нещодавно повідомлялося, що в Україні у листопаді вперше з початку повномасштабного вторгнення зменшилась кількість непрацюючих кредитів. Це кредити, за якими позичальник не виконує своїх зобов'язань по сплаті відсотків і основної суми боргу. Цей показник в Україні все ще залишається доволі високим — 37,7%. Однак поступове його зменшення — це вкрай позитивна новина. Якщо динаміка буде збережена й у 2024 році, є шанси, що загальна частка зменшиться до 33-35%. Однак через війну та нестабільність економічної ситуації робити подібні прогнози наразі доволі складно.Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.

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