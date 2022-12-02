Взимку зростає попит на кредитування: в Emporium розповіли, як знайти вигідніші умови*
Сьогодні, 12:29
За даними експертів агрегатора знижок Emporium, в Україні вже кілька років поспіль в зимовий період спостерігається зростання попиту на послуги кредитування. В середньому кількість позик збільшується на 10-15% впродовж зимових місяців, після чого навесні йде на спад.
В Emporium пов’язують це явище із загальним зростанням витрат українців. Кошти йдуть на подарунки, комунальні платежі, зимовий одяг, взуття та інші потреби. Разом з тим збільшується кількість пропозицій від кредиторів, а також з’являються вигідніші умови кредитування. Зокрема, в компанії CreditKasa промокод з https://emporium.com.ua/shops/creditkasa-com-ua активує меншу відсоткову ставку. Схожі пропозиції надають також інші організації. Наприклад, на сайті Аванс Кредит промокод з https://emporium.com.ua/shops/avans-credit так само активує зменшену ставку по кредиту.
Громадянам, які планують взяти кредит, в Emporium порадили підійти до питання вибору умов зважено та звертати увагу на деякі важливі параметри:
Відсоткова ставка. Вона показує, скільки ви заплатите за користування позикою. Чим вона менша, тим краще для вас. Тому варто шукати пропозиції з найменшою ставкою по кредиту.
Термін кредиту. Він визначає, скільки часу ви матимете на повернення коштів. Довший термін означає менший щомісячний платіж, але водночас — більшу переплату. У більшості випадків погасити кредит можна достроково, щоб сплатити менше відсотків.
Ліміт кредиту. Він означає, яку суму можна отримати від кредитора. Чим більше ліміт, тим більше можливостей. Однак в Emporium не рекомендують брати кредит на більшу суму, ніж вам дійсно потрібна, щоб не переплатити за нараховані відсотки та швидше повернути заборгованість.
До речі, нещодавно повідомлялося, що в Україні у листопаді вперше з початку повномасштабного вторгнення зменшилась кількість непрацюючих кредитів. Це кредити, за якими позичальник не виконує своїх зобов'язань по сплаті відсотків і основної суми боргу. Цей показник в Україні все ще залишається доволі високим — 37,7%. Однак поступове його зменшення — це вкрай позитивна новина. Якщо динаміка буде збережена й у 2024 році, є шанси, що загальна частка зменшиться до 33-35%. Однак через війну та нестабільність економічної ситуації робити подібні прогнози наразі доволі складно.
Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В Emporium пов’язують це явище із загальним зростанням витрат українців. Кошти йдуть на подарунки, комунальні платежі, зимовий одяг, взуття та інші потреби. Разом з тим збільшується кількість пропозицій від кредиторів, а також з’являються вигідніші умови кредитування. Зокрема, в компанії CreditKasa промокод з https://emporium.com.ua/shops/creditkasa-com-ua активує меншу відсоткову ставку. Схожі пропозиції надають також інші організації. Наприклад, на сайті Аванс Кредит промокод з https://emporium.com.ua/shops/avans-credit так само активує зменшену ставку по кредиту.
Громадянам, які планують взяти кредит, в Emporium порадили підійти до питання вибору умов зважено та звертати увагу на деякі важливі параметри:
До речі, нещодавно повідомлялося, що в Україні у листопаді вперше з початку повномасштабного вторгнення зменшилась кількість непрацюючих кредитів. Це кредити, за якими позичальник не виконує своїх зобов'язань по сплаті відсотків і основної суми боргу. Цей показник в Україні все ще залишається доволі високим — 37,7%. Однак поступове його зменшення — це вкрай позитивна новина. Якщо динаміка буде збережена й у 2024 році, є шанси, що загальна частка зменшиться до 33-35%. Однак через війну та нестабільність економічної ситуації робити подібні прогнози наразі доволі складно.
Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Взимку зростає попит на кредитування: в Emporium розповіли, як знайти вигідніші умови*
Сьогодні, 12:29
На війні полягли Герої з Луцька Олег Демянчук і Артем Степчук
Сьогодні, 12:24
Волинські воїни знищили на фронті ворожі танки: вражаюче відео
Сьогодні, 12:15
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб
Сьогодні, 11:30