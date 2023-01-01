У дівчинки, яку в Луцьку збив на Різдво п'яний водій, – черепно-мозкова травма
Сьогодні, 11:47
Постраждалих 25 грудня у аварії 45-річну жінку та 10-річну дівчинку, яких збив п'яний водій, госпіталізували до лікарень із забоями та черепно-мозковою травмою.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.
"Обидві постраждалі отримали травми середнього ступеня тяжкості. Дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. У жінки - забої, її доставили у міську клінічну лікарню", - повідомив Станіслав Лінік.
Нагадаємо, аварія трапилася учора, 25 грудня, близько 15:30, на вулиці Дубнівській у Луцьку.
39-річний водій Ford, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 45-річну жінку та 10-річну школярку, які переходили проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.
Водія автівки освідували, вміст алкоголю в крові сягнув 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму.
На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції, транспортний засіб вилучили.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.
"Обидві постраждалі отримали травми середнього ступеня тяжкості. Дівчинку доставили в обласну дитячу лікарню з підозрою на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. У жінки - забої, її доставили у міську клінічну лікарню", - повідомив Станіслав Лінік.
Нагадаємо, аварія трапилася учора, 25 грудня, близько 15:30, на вулиці Дубнівській у Луцьку.
39-річний водій Ford, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 45-річну жінку та 10-річну школярку, які переходили проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.
Водія автівки освідували, вміст алкоголю в крові сягнув 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму.
На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції, транспортний засіб вилучили.
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