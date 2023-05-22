Дві школи та десять класів на Волині пішли на карантин через грип та ГРВІ

Дві школи та десять класів на Волині пішли на карантин через грип та ГРВІ
Станом на 19 січня 2024 року два ліцеї та десять класів на Волині переведені на дистанційну форму навчання через високу захворюваність на ГРВІ серед учнів та вчителів.

На карантині перебувають школярі та педагоги ліцею №1 та №3 у Володимирі, дев'ять класів в ліцеї №6 Нововолинська та один клас в гімназії №17 у Луцьку, повідомили Суспільному в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.

Скільки часу навчальні заклади перебуватимуть на дистанційній формі — наразі невідомо, все залежатиме від кількості хворих серед дітей та дорослих, зазначили епідеміологи.

Протягом минулого тижня на Волині зареєстровано 5 206 випадків ГРВІ, з них 90 – це випадки COVID-19. Половина хворих — діти до 17 років.

За прогнозами епідеміологів, ріст захворюваності на ГРВІ, в тому числі грип та COVID-19, слід очікувати в кінці січня – на початку лютого.

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Теги: карантин, школярі, волинь
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