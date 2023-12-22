YAKTAK відкинув усі звинувачення у плагіаті пісні для Євробачення

YAKTAK (Ярослав Карпук), який родом зі Старої Вижівки, прокоментував звинувачення у свій бік щодо плагіату пісні для Національного відбору на Євробачення.



Відповідний допис із роз'ясненням з'явився у телеграм-каналі музичного блогера «Ваня Расел», передає



«Пісня YAKTAK «Lalala» є унікальним авторським твором. Слова на цю пісню ви ніколи не могли чути до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору. Музика (мелодія пісні) також ніколи не була представлена в публічному просторі до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору.



Всі світові музиканти, як і конкурсанти Eurovision в тому числі використовують такі платформи як: Splice, Loopcloud, Sounds та інші. Це портали з семплами, які є доступними для всіх, і знаходяться там роками. Безліч артистів використовують їх у своїх піснях, але їх пісні не втрачають унікальність через використання вже доступних семплів. (Тобто будь-яка пісня, будь-якого артиста може мати інструменти в собі, які вже десь використовувались)», – йдеться у дописі.



Голова делегації від України на Євробаченні Оксана Скибіна заявила, що вони розглянули ситуацію довкола можливого нечесного використання музики. У коментарі блогеру вона розповіла, що команда YAKTAK надала усі документи, які підтверджують ексклюзивність пісні.



«Зокрема біт, що ліг в основу музики цієї композиції, ексклюзивно належить YAKTAK. Оскільки для нас використання придбаних семплів/бітів/лупів тощо як основ пісні – нетипова ситуація, ми звернулися за роз’ясненням до організатора Пісенного конкурсу Євробачення – ЄМС, оскільки саме їхнім буде остаточне рішення щодо можливості чи неможливості цієї пісні представляти Україну на міжнародному конкурсі», – зазначала Скибіна.



Голова делегації також додала, що з урахуванням підтвердження від ЄМС щодо можливості участі цієї пісні у Євробаченні організаційний комітет ухвалив рішення про продовження участі YAKTAK у Національному відборі на Євробачення-2024.



До слова, користувачі вважають схожим фрагмент треку артиста з піснею іншої української виконавиці.



Як повідомляє музичний блогер Ваня Расел, під час прослуховування треку Yaktak він випадково ввімкнув Shazam-пошук. І у результаті блогер отримав посилання на пісню артистки Many і її пісню «Varto», яка була випущена ще у жовтні 2022 року. Після порівняння ним композицій, виявилося, що конкурсна пісня співака має ідентичні фрагменти.



Наразі пісні «Varto» вже немає на жодних музичних платформах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський співак, який родом зі Старої Вижівки, прокоментував звинувачення у свій бік щодо плагіату пісні для Національного відбору на Євробачення.Відповідний допис із роз'ясненням з'явився у телеграм-каналі музичного блогера, передає Конкурент «Пісня YAKTAK «Lalala» є унікальним авторським твором. Слова на цю пісню ви ніколи не могли чути до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору. Музика (мелодія пісні) також ніколи не була представлена в публічному просторі до релізу цієї пісні в рамках Нацвідбору.Всі світові музиканти, як і конкурсанти Eurovision в тому числі використовують такі платформи як: Splice, Loopcloud, Sounds та інші. Це портали з семплами, які є доступними для всіх, і знаходяться там роками. Безліч артистів використовують їх у своїх піснях, але їх пісні не втрачають унікальність через використання вже доступних семплів. (Тобто будь-яка пісня, будь-якого артиста може мати інструменти в собі, які вже десь використовувались)», – йдеться у дописі.Голова делегації від України на Євробаченнізаявила, що вони розглянули ситуацію довкола можливого нечесного використання музики. У коментарі блогеру вона розповіла, що команда YAKTAK надала усі документи, які підтверджують ексклюзивність пісні.«Зокрема біт, що ліг в основу музики цієї композиції, ексклюзивно належить YAKTAK. Оскільки для нас використання придбаних семплів/бітів/лупів тощо як основ пісні – нетипова ситуація, ми звернулися за роз’ясненням до організатора Пісенного конкурсу Євробачення – ЄМС, оскільки саме їхнім буде остаточне рішення щодо можливості чи неможливості цієї пісні представляти Україну на міжнародному конкурсі», – зазначала Скибіна.Голова делегації також додала, що з урахуванням підтвердження від ЄМС щодо можливості участі цієї пісні у Євробаченні організаційний комітет ухвалив рішення про продовження участі YAKTAK у Національному відборі на Євробачення-2024.До слова, користувачі вважають схожим фрагмент треку артиста з піснею іншої української виконавиці.Як повідомляє музичний блогер Ваня Расел, під час прослуховування треку Yaktak він випадково ввімкнув Shazam-пошук. І у результаті блогер отримав посилання на пісню артисткиі її пісню «Varto», яка була випущена ще у жовтні 2022 року. Після порівняння ним композицій, виявилося, що конкурсна пісня співака має ідентичні фрагменти.Наразі пісні «Varto» вже немає на жодних музичних платформах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію