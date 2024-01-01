20 січня на Волині: гортаючи календар

20 січня на Волині: гортаючи календар
20 січня день народження відзначають волинський відеооператор Рустан Щербачук та журналістка Наталія Камишникова.

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Павло, Семен, Інна.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.

20 січня в православному календарі день пам’яті преподобного Євфимія Великого.

Сьогодні українці відзначають День Автономної Республіки Крим. Пов’язана ця подія з проведенням референдуму щодо створення Автономної Республіки Крим у складі України 1991 року. На це тоді дали згоду 93% мешканців півострова.

Також 20 січня святкують День відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics презентувала першу відеокамеру і запустила її у вільний продаж.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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