20 січня на Волині: гортаючи календар

20 січня день народження відзначають волинський відеооператорта журналісткаІменини за новим календарем сьогодні святкують Павло, Семен, Інна.Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.20 січня в православному календарі день пам’яті преподобного Євфимія Великого.Сьогодні українці відзначають День Автономної Республіки Крим. Пов’язана ця подія з проведенням референдуму щодо створення Автономної Республіки Крим у складі України 1991 року. На це тоді дали згоду 93% мешканців півострова.Також 20 січня святкують День відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics презентувала першу відеокамеру і запустила її у вільний продаж.