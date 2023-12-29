Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо

Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо
Фінансова установа Monobank у ніч проти 20 січня зазнала чергової хакерської атаки. Вона була досить потужною.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, пише Громадське.

Так, майже опівночі він написав, що це «найпотужніша DDoS атака», однак запевнив, що ситуація перебуває під контролем.

Відтак о 00:25 Гороховський написав: «50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!» А ще трохи менш як через 20 хвилин додав: «Розходимося».

hromadske звернулося по коментар до Monobank, щоб дізнатися деталі атаки, зокрема її наслідки. Відповідь очікують.

Попередня кібератака

Вдень 12 грудня monobank, як і «Київстар» того дня, потрапив під масовану DDoS-атаку, розповідав Олег Гороховський. Обʼєктами атаки стали точки входу на Amazon (банки, сайт), але все під контролем, запевняв він.

Зазначимо, що DDoS-атака, або атака на відмову в обслуговуванні, виникає внаслідок надмірного трафіку, який спрямовується на вебсайт, перевантажує його сервер і порушує роботу.

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Теги: Монобанк, атака
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