Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо





Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, пише



Так, майже опівночі він написав, що це «найпотужніша DDoS атака», однак запевнив, що ситуація перебуває під контролем.



Відтак о 00:25 Гороховський написав: «50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!» А ще трохи менш як через 20 хвилин додав: «Розходимося».



hromadske звернулося по коментар до Monobank, щоб дізнатися деталі атаки, зокрема її наслідки. Відповідь очікують.



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Вдень 12 грудня monobank, як і «Київстар» того дня, потрапив під масовану DDoS-атаку, розповідав Олег Гороховський. Обʼєктами атаки стали точки входу на Amazon (банки, сайт), але все під контролем, запевняв він.



Зазначимо, що DDoS-атака, або атака на відмову в обслуговуванні, виникає внаслідок надмірного трафіку, який спрямовується на вебсайт, перевантажує його сервер і порушує роботу.

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