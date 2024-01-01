Сповістили про загибель на війні двох волинян

Сповістили про загибель на війні двох волинян
До Ковеля надійшли трагічні звістки з фронту – обірвалося життя двох краян. У боях із окупантами полягли Олександр Тужилов і Юрій Царук.

Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

«На жаль, знову є трагічні новини з війни. Загинули двоє чоловіків, життя яких було пов’язане із нашим містом, – Тужилов Олександр Олександрович та Царук Юрій Володимирович», - зазначив міський голова.

26-річний ковельчанин Олександр Тужилов поліг на Сході України 24 січня. Він був мобілізований 25 лютого 2022 року. Спочатку служив у Ковелі в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а з листопада 2022-го – у зоні бойових дій.

36-річний Юрій Царук загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині. Юрій – родом із Ковеля, тут навчався, якийсь час проживав. Але перед мобілізацією жив та працював у Луцьку, де і буде похоронений.

Із Олександром Тужиловим будемо прощатися у Ковелі у четвер, 1 лютого:

▪ 11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

«Висловлюю щирі співчуття рідним Олександра та Юрія, усім, хто їх знав та любив. У четвер, 1 лютого, у нашій громаді – День жалоби. Світла памʼять Героям!» - зазначив Ігор Чайка.

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Теги: загиблі, війна
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