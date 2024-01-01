Поранений воїн після звільнення із ЗСУ став вчителем у школі на Волині
Сьогодні, 13:27
Після звільнення з військової служби Олександр Шепеля з Шацька став вчителем у школі.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
44-річний Олександр Шепеля – житель Шацька. Він закінчив місцеву школу, потому здобув фах вчителя географії у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Вже з 19-ти років почав працювати охоронником-диспетчером в одній з компаній Любомльського району, а в 2012-2014 роках був директором ТзОВ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство».
З 24 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем у Шацький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згодом його мобілізували на службу в місцеву роту охорони. 9 травня того ж року разом із іншими військовослужбовцями цієї роти Олександр пішов у 14-ОМБ, а з липня – потрапив у зону бойових дій. Брав участь у боях під Соледаром, де отримав поранення, а згодом – під Куп’янськом. У травні 2023 року звільнився із лав ЗСУ.
Після звільнення з військової служби зареєструвався як безробітний у центрі зайнятості. І вже перед початком нового навчального року отримав пропозицію спробувати себе у ролі вчителя предмета «Захист України» в Шацькому ліцеї.
«Спочатку вагався, бо після закінчення університету в школі я так і не працював. Вчительського досвіду не мав, не розумів, які зміни упродовж цього часу були у системі освіти, як працювати з класним журналом, а тепер електронним, календарним плануванням. Але з допомогою колег-вчителів потрохи все освоїв», – розповів Олександр.
Майже пів року Олександр Шепеля вчить старшокласників основам стройової підготовки, мінімальним навичкам поводження зі зброєю, бойової тактики роботи в групах, а ще – основам тактичної медицини. З останнім напрямком вчителю допомагають двоє старших синів – Тарас і Захар. Вони закінчили Волинський медичний інститут за спеціальністю «Фельдшер» та обидва отримали сертифікати випуску Школи тактичної медицини імені Володимира Вялько «Славутича», організованої славетною ІІІ штурмовою бригадою.
«Ми живемо у часи війни. Не знаємо, що може бути завтра або через рік. Але навички бойової підготовки, такмеду, зрештою, дух патріотизму має бути в кожному з нас. Він закладається не тільки в родині, а й у школі. Це і було моїм основним мотивом погодитися на цю роботу», – поділився Олександр Шепеля.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
44-річний Олександр Шепеля – житель Шацька. Він закінчив місцеву школу, потому здобув фах вчителя географії у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Вже з 19-ти років почав працювати охоронником-диспетчером в одній з компаній Любомльського району, а в 2012-2014 роках був директором ТзОВ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство».
З 24 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем у Шацький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згодом його мобілізували на службу в місцеву роту охорони. 9 травня того ж року разом із іншими військовослужбовцями цієї роти Олександр пішов у 14-ОМБ, а з липня – потрапив у зону бойових дій. Брав участь у боях під Соледаром, де отримав поранення, а згодом – під Куп’янськом. У травні 2023 року звільнився із лав ЗСУ.
Після звільнення з військової служби зареєструвався як безробітний у центрі зайнятості. І вже перед початком нового навчального року отримав пропозицію спробувати себе у ролі вчителя предмета «Захист України» в Шацькому ліцеї.
«Спочатку вагався, бо після закінчення університету в школі я так і не працював. Вчительського досвіду не мав, не розумів, які зміни упродовж цього часу були у системі освіти, як працювати з класним журналом, а тепер електронним, календарним плануванням. Але з допомогою колег-вчителів потрохи все освоїв», – розповів Олександр.
Майже пів року Олександр Шепеля вчить старшокласників основам стройової підготовки, мінімальним навичкам поводження зі зброєю, бойової тактики роботи в групах, а ще – основам тактичної медицини. З останнім напрямком вчителю допомагають двоє старших синів – Тарас і Захар. Вони закінчили Волинський медичний інститут за спеціальністю «Фельдшер» та обидва отримали сертифікати випуску Школи тактичної медицини імені Володимира Вялько «Славутича», організованої славетною ІІІ штурмовою бригадою.
«Ми живемо у часи війни. Не знаємо, що може бути завтра або через рік. Але навички бойової підготовки, такмеду, зрештою, дух патріотизму має бути в кожному з нас. Він закладається не тільки в родині, а й у школі. Це і було моїм основним мотивом погодитися на цю роботу», – поділився Олександр Шепеля.
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