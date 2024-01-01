Поранений воїн після звільнення із ЗСУ став вчителем у школі на Волині

Після звільнення з військової службиз Шацька став вчителем у школі.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.44-річний Олександр Шепеля – житель Шацька. Він закінчив місцеву школу, потому здобув фах вчителя географії у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Вже з 19-ти років почав працювати охоронником-диспетчером в одній з компаній Любомльського району, а в 2012-2014 роках був директором ТзОВ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство».З 24 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем у Шацький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згодом його мобілізували на службу в місцеву роту охорони. 9 травня того ж року разом із іншими військовослужбовцями цієї роти Олександр пішов у 14-ОМБ, а з липня – потрапив у зону бойових дій. Брав участь у боях під Соледаром, де отримав поранення, а згодом – під Куп’янськом. У травні 2023 року звільнився із лав ЗСУ.Після звільнення з військової служби зареєструвався як безробітний у центрі зайнятості. І вже перед початком нового навчального року отримав пропозицію спробувати себе у ролі вчителя предмета «Захист України» в Шацькому ліцеї.«Спочатку вагався, бо після закінчення університету в школі я так і не працював. Вчительського досвіду не мав, не розумів, які зміни упродовж цього часу були у системі освіти, як працювати з класним журналом, а тепер електронним, календарним плануванням. Але з допомогою колег-вчителів потрохи все освоїв», – розповів Олександр.Майже пів року Олександр Шепеля вчить старшокласників основам стройової підготовки, мінімальним навичкам поводження зі зброєю, бойової тактики роботи в групах, а ще – основам тактичної медицини. З останнім напрямком вчителю допомагають двоє старших синів –. Вони закінчили Волинський медичний інститут за спеціальністю «Фельдшер» та обидва отримали сертифікати випуску Школи тактичної медицини імені Володимира Вялько «Славутича», організованої славетною ІІІ штурмовою бригадою.«Ми. Не знаємо, що може бути завтра або через рік. Але навички бойової підготовки, такмеду, зрештою, дух патріотизму має бути в кожному з нас. Він закладається не тільки в родині, а й у школі. Це і було моїм основним мотивом погодитися на цю роботу», – поділився Олександр Шепеля.