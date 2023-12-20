Федоров: виборів і повісток у «Дії» не буде





Про це заявив в ефірі телемарафону віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє



"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав він.



При цьому Федоров зазначив, що Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.



У суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.



Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - понад 24 тисячі запитів на секунду.



У грудні минулого року Центр протидії дезінформації попереджав про фейкові "скриншоти" повісток у "Дії".





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