Волиняни отримали пільгові кредити на житло на 450 мільйонів





Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.



«єОселя» – це програма



Зокрема волиняни отримали 341 кредит на суму 450 млн грн.



Разом із тим, найчастіше кредити оформляли жителі міста Київ (1222), Київської (1915), Львівської (367), Рівненської (367), та Вінницької (356) областей.



Державна програма доступної іпотеки «єОселя» стартувала у жовтні 2022 року. На початку вона передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.



Пізніше, з серпня 2023 року, дія програми була розширена на низку інших категорій українців, яким доступна іпотека під 7%.



А вже з січня 2024 року за програмою пільгової іпотеки «єОселя» українці можуть купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси і дуплекси. Для цього житлу має бути не більше, ніж 3 роки.



Заявки на участь у програмі єОселя приймають на порталі та в застосунку «Дія».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В рамках державної програми «єОселя» волиняни отримали 450 мільйонів гривень кредитних коштів.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.«єОселя» – це програма доступного кредитування житла . Загалом майже 7 тисяч українських родин вже скористалися урядовою ініціативою.Зокрема волиняни отримали 341 кредит на суму 450 млн грн.Разом із тим, найчастіше кредити оформляли жителі міста Київ (1222), Київської (1915), Львівської (367), Рівненської (367), та Вінницької (356) областей.Державна програма доступної іпотеки «єОселя» стартувала у жовтні 2022 року. На початку вона передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.Пізніше, з серпня 2023 року, дія програми була розширена на низку інших категорій українців, яким доступна іпотека під 7%.А вже з січня 2024 року за програмою пільгової іпотеки «єОселя» українці можуть купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси і дуплекси. Для цього житлу має бути не більше, ніж 3 роки.Заявки на участь у програмі єОселя приймають на порталі та в застосунку «Дія».

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