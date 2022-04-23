Під завалами в Одесі загинула родина військових із дітьми

7-місячною донькою.



Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.







Померла донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців.



Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед загиблих під завалами багатоповерхівки в Одесі виявилась ціла родина військових зПро це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.тапознайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.Померла донькабула єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців.Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річногота 8-річну, їх досі шукають під завалами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію