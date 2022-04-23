Під завалами в Одесі загинула родина військових із дітьми
Сьогодні, 16:01
Серед загиблих під завалами багатоповерхівки в Одесі виявилась ціла родина військових з 7-місячною донькою.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.
Померла донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців.
Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.
Померла донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців.
Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами.
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