Під завалами в Одесі загинула родина військових із дітьми

Під завалами в Одесі загинула родина військових із дітьми
Серед загиблих під завалами багатоповерхівки в Одесі виявилась ціла родина військових з 7-місячною донькою.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку. Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО.

Під завалами в Одесі загинула родина військових із дітьми


Померла донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців.

Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами.

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Теги: Одеса, загиблі
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