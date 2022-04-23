Мама намагалася закрити собою немовля: кількість загиблих в Одесі зросла до 10

Тіла ще двох загиблих деблокували сьогодні, 3 березня, рятувальники в Одесі. Це матір з восьмимісяним немовлям.Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.«Мама намагалася закрити собою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…» - додали в МВС України.Станом на ранок неділі уже десятеро загиблих. Серед них троє дітей.За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 23 одиниці техніки, також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.