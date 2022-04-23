Мама намагалася закрити собою немовля: кількість загиблих в Одесі зросла до 10
Сьогодні, 11:04
Тіла ще двох загиблих деблокували сьогодні, 3 березня, рятувальники в Одесі. Це матір з восьмимісяним немовлям.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.
«Мама намагалася закрити собою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…» - додали в МВС України.
Станом на ранок неділі уже десятеро загиблих. Серед них троє дітей.
Пошуково-рятувальна операція продовжується.
За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 23 одиниці техніки, також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.
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Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.
«Мама намагалася закрити собою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…» - додали в МВС України.
Станом на ранок неділі уже десятеро загиблих. Серед них троє дітей.
Пошуково-рятувальна операція продовжується.
За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 23 одиниці техніки, також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.
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