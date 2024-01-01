У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою

У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою
У Берестечку на Волині вчора, 2 березня, громада провела в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Джежеру.

Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська міськрада.

Жителі Берестечківської громади «живим» коридором з державною символікою та квітами зустріли траурний кортеж Героя, захисника України, Джежери Олександра Юрійовича (21.08.1982р.н.)
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою

На центральній площі Берестечка було відслужено чин заупокійної літії, де зі скорботними словами до усіх присутніх звернувся міський голова Ігор Грудзевич.
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою

Вже біля рідного дому в селі Старики, де проживав Олександр, собором духовенства Берестечківського деканату було відслужено чин панахиди.
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою

«Найщиріші співчуття рідним і близьким. Небесний легіон поповнився ще одним янголом-Захисником, відважним воїном, низький уклін Герою за наше мирне життя. Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою


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Теги: загиблі, війна
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