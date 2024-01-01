У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою

У Берестечку на Волині вчора, 2 березня, громада провела в останню путьПро це у фейсбуці повідомляє Берестечківська міськрада.Жителі Берестечківської громади «живим» коридором з державною символікою та квітами зустріли траурний кортеж Героя, захисника України, Джежери Олександра Юрійовича (21.08.1982р.н.)На центральній площі Берестечка було відслужено чин заупокійної літії, де зі скорботними словами до усіх присутніх звернувся міський головаВже біля рідного дому в селі Старики, де проживав Олександр, собором духовенства Берестечківського деканату було відслужено чин панахиди.«Найщиріші співчуття рідним і близьким. Небесний легіон поповнився ще одним янголом-Захисником, відважним воїном, низький уклін Герою за наше мирне життя. Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.