До Луцька «На щиті» привезли тіла полеглих Героїв

доставляє тіла полеглих на війні Героїв.



Про це пише



Як інформують місцеві волонтери, героїв зустрічали близько 8 ранку у селі Піддубці АЗС «KING OIL».



Кортеж проїжджав через усе місто.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку сьогодні, 3 березня, до Луцька прибула Гуманітарна місія «на щиті», якаполеглих на війні Героїв.Про це пише ВСН Як інформують місцеві волонтери, героїв зустрічали близько 8 ранку у селі Піддубці АЗС «KING OIL».Кортеж проїжджав через усе місто.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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