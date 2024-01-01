До Луцька «На щиті» привезли тіла полеглих Героїв

До Луцька «На щиті» привезли тіла полеглих Героїв
Зранку сьогодні, 3 березня, до Луцька прибула Гуманітарна місія «на щиті», яка доставляє тіла полеглих на війні Героїв.

Про це пише ВСН.

Як інформують місцеві волонтери, героїв зустрічали близько 8 ранку у селі Піддубці АЗС «KING OIL».

Кортеж проїжджав через усе місто.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

До Луцька «На щиті» привезли тіла полеглих Героїв

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Теги: загиблі, війна
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