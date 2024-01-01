До Луцька «На щиті» привезли тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 09:49
Зранку сьогодні, 3 березня, до Луцька прибула Гуманітарна місія «на щиті», яка доставляє тіла полеглих на війні Героїв.
Про це пише ВСН.
Як інформують місцеві волонтери, героїв зустрічали близько 8 ранку у селі Піддубці АЗС «KING OIL».
Кортеж проїжджав через усе місто.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ВСН.
Як інформують місцеві волонтери, героїв зустрічали близько 8 ранку у селі Піддубці АЗС «KING OIL».
Кортеж проїжджав через усе місто.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині попрощалися із Героєм Олександром Джежерою
Сьогодні, 10:43
До Луцька «На щиті» привезли тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 09:49
Курс валют у Луцьку на 3 березня
Сьогодні, 09:03