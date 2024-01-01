Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Одесі зросла до 9

На місці російського удару по багатоповерхівці в Одесідевʼятої загиблої людини.Про це повідомляє ДСНС.За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 23 одиниці техніки, також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.Рятувальниками з-під завалів деблоковано тіла 8 загиблих осіб, з них двоє дітей (2021 року народження та немовля 4 місяці). Наразі під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої особи, проводиться деблокація.Вього загинули 9 осіб, з них 2 дитини. Постраждало 9 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.Розібрано та вивезено понад 700 т будівельних конструкцій.Внаслідок пошкодження поруч розташованої будівлі бойлерної, без теплопостачання залишаються 12 багатоквартирних житлових будинків та ДНЗ. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. 128 людей отримали допомогу від психологів ДСНС. Працівниками Працівниками ГО «Червоний хрест» організовано харчування.Організовано роботу штабу з ліквідації наслідків обстрілу під керівництвом міського Голови. На місці події працює мобільна оперативна група апарату ДСНС України.