У бою на Донеччині загинув волинянин Віктор Марчик

У бою на Донеччині загинув волинянин Віктор Марчик
Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя Героя Віктора Марчика із Волині.

Про це у фейсбуці інформує Любешівський селищний голова Олег Кух.

«Знову тяжка, непоправна втрата для нашої громади...» - зазначив Олег Кух.

За його словами, 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув уродженець села Великий Курінь, головний сержант Марчик Віктор Михайлович (1996 року народження).
У бою на Донеччині загинув волинянин Віктор Марчик

«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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