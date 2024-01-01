У бою на Донеччині загинув волинянин Віктор Марчик

Віктора Марчика із Волині.



Про це у фейсбуці інформує Любешівський селищний голова Олег Кух.



«Знову тяжка, непоправна втрата для нашої громади...» - зазначив Олег Кух.



За його словами, 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув уродженець села Великий Курінь, головний сержант Марчик Віктор Михайлович (1996 року народження).



«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Донеччині обірвалося життя Герояіз Волині.Про це у фейсбуці інформує Любешівський селищний голова«Знову тяжка, непоправна втрата для нашої громади...» - зазначив Олег Кух.За його словами, 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув уродженець села Великий Курінь, головний сержант Марчик Віктор Михайлович (1996 року народження).«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.

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