Волинян закликають гідно зустріти двох полеглих Героїв





Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Завтра, у понеділок, 4 березня через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із двома полеглими Героями: мешканцем Поромівської громади Віталієм Пучковським та мешканцем Литовезької громади – Олексієм Кушніром.

Віталій Пучковський Олексій Кушнір

10:00 - зустріч на вʼїзді в місто.



«Прошу гідно вшанувати Героїв. Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську місцевих мешканців завтра, 4 березня, закликають належно зустріти скорботний кортеж із тілами загиблих воїнів.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗавтра, у понеділок, 4 березня через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із двома полеглими Героями:та10:00 - зустріч на вʼїзді в місто.«Прошу гідно вшанувати Героїв. Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.

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