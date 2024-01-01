Волинян закликають гідно зустріти двох полеглих Героїв

Волинян закликають гідно зустріти двох полеглих Героїв
У Нововолинську місцевих мешканців завтра, 4 березня, закликають належно зустріти скорботний кортеж із тілами загиблих воїнів.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Завтра, у понеділок, 4 березня через Нововолинськ проїде жалобний кортеж із двома полеглими Героями: мешканцем Поромівської громади Віталієм Пучковським та мешканцем Литовезької громадиОлексієм Кушніром.
Віталій Пучковський
Віталій Пучковський
Олексій Кушнір
Олексій Кушнір

10:00 - зустріч на вʼїзді в місто.

«Прошу гідно вшанувати Героїв. Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.

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Теги: загиблі, війна
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