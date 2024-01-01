Польські фермери блокують усі 6 напрямків на кордоні з Україною

Польські аграрії, які організували акцію протесту,на кордоні з Україною.Про це повідомляє в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.«У черзі 2,4 тисячі фур. Найбільша черга на КПП «Краківець» та «Ягодин», - повідомив речник ДержприкордонслужбиЯк повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.