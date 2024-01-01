Польські фермери блокують усі 6 напрямків на кордоні з Україною

Польські фермери блокують усі 6 напрямків на кордоні з Україною
Польські аграрії, які організували акцію протесту, блокують усі шість напрямків на кордоні з Україною.

Про це повідомляє в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

«У черзі 2,4 тисячі фур. Найбільша черга на КПП «Краківець» та «Ягодин», - повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польські фермери блокують усі 6 напрямків на кордоні з Україною
Сьогодні, 13:39
«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни
Сьогодні, 13:08
Волинян закликають гідно зустріти двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:32
У бою на Донеччині загинув волинянин Віктор Марчик
Сьогодні, 11:41
Мама намагалася закрити собою немовля: кількість загиблих в Одесі зросла до 10
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На польському кордоні заблоковано понад дві тисячі вантажівок На польському кордоні заблоковано понад дві тисячі вантажівок
28 лютий, 15:34
На Закарпатті чоловік «докупив» третю дитину, щоб виїхати за кордон На Закарпатті чоловік «докупив» третю дитину, щоб виїхати за кордон
28 лютий, 03:41
Жінки просять фермерів не ганьбити Польщу на весь світ Жінки просять фермерів не ганьбити Польщу на весь світ
23 лютий, 17:44
Зеленський: сьогодні на кордоні з Польщею буде група міністрів Зеленський: сьогодні на кордоні з Польщею буде група міністрів
23 лютий, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польські фермери блокують усі 6 напрямків на кордоні з Україною
Сьогодні, 13:39
 0
«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни
Сьогодні, 13:08
 0
Волинян закликають гідно зустріти двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:32
 0
У бою на Донеччині загинув волинянин Віктор Марчик
Сьогодні, 11:41
 0
Мама намагалася закрити собою немовля: кількість загиблих в Одесі зросла до 10
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8