«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни

з перших днів широкомасштабного вторгнення служить у 55 окремому батальйоні 100 обр.Про це у телеграмі повідомляє Волинська тероборона.Чоловік має псевдо «Доцент», адже у цивільному житті працював викладачем Нововолинського електромеханічного коледжу, а також захоплювався ремонтом побутової техніки.Свого часу пан Вадим закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки. Зокрема, навчався на військовій кафедрі цього вишу.У 2017-2019 роках Вадим Ігорович вже служив у ЗСУ, брав участь в ООС.Як запевняє «Доцент», колеги з коледжу всіляко його підтримують, зокрема, активно долучилися до збору на закупівлюУ рідному Нововолинську на пана Вадима також чекає з Перемогою його родина: мама, дружината 14-річний син«Ми відстоюємо право нашої держави на вільний розвиток, боремося за рідну землю. Українцям нині дуже непросто, але завдяки своїй сміливості, злагодженості та наполегливості ми неодмінно досягнемо успіху!» – каже пан Вадим з позивним «Доцент».