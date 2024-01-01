«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни

«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни
Вадим Рахманов з перших днів широкомасштабного вторгнення служить у 55 окремому батальйоні 100 обр.

Про це у телеграмі повідомляє Волинська тероборона.

Чоловік має псевдо «Доцент», адже у цивільному житті працював викладачем Нововолинського електромеханічного коледжу, а також захоплювався ремонтом побутової техніки.

Свого часу пан Вадим закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки. Зокрема, навчався на військовій кафедрі цього вишу.

У 2017-2019 роках Вадим Ігорович вже служив у ЗСУ, брав участь в ООС.

Як запевняє «Доцент», колеги з коледжу всіляко його підтримують, зокрема, активно долучилися до збору на закупівлю FPV-дронів для 55 об 100 обр.

У рідному Нововолинську на пана Вадима також чекає з Перемогою його родина: мама Любов Філімонівна, дружина Руслана та 14-річний син Максим.

«Ми відстоюємо право нашої держави на вільний розвиток, боремося за рідну землю. Українцям нині дуже непросто, але завдяки своїй сміливості, злагодженості та наполегливості ми неодмінно досягнемо успіху!» – каже пан Вадим з позивним «Доцент».

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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