«Доцент» із Волині воює із перших днів Великої війни
Сьогодні, 13:08
Вадим Рахманов з перших днів широкомасштабного вторгнення служить у 55 окремому батальйоні 100 обр.
Про це у телеграмі повідомляє Волинська тероборона.
Чоловік має псевдо «Доцент», адже у цивільному житті працював викладачем Нововолинського електромеханічного коледжу, а також захоплювався ремонтом побутової техніки.
Свого часу пан Вадим закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки. Зокрема, навчався на військовій кафедрі цього вишу.
У 2017-2019 роках Вадим Ігорович вже служив у ЗСУ, брав участь в ООС.
Як запевняє «Доцент», колеги з коледжу всіляко його підтримують, зокрема, активно долучилися до збору на закупівлю FPV-дронів для 55 об 100 обр.
У рідному Нововолинську на пана Вадима також чекає з Перемогою його родина: мама Любов Філімонівна, дружина Руслана та 14-річний син Максим.
«Ми відстоюємо право нашої держави на вільний розвиток, боремося за рідну землю. Українцям нині дуже непросто, але завдяки своїй сміливості, злагодженості та наполегливості ми неодмінно досягнемо успіху!» – каже пан Вадим з позивним «Доцент».
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Про це у телеграмі повідомляє Волинська тероборона.
Чоловік має псевдо «Доцент», адже у цивільному житті працював викладачем Нововолинського електромеханічного коледжу, а також захоплювався ремонтом побутової техніки.
Свого часу пан Вадим закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки. Зокрема, навчався на військовій кафедрі цього вишу.
У 2017-2019 роках Вадим Ігорович вже служив у ЗСУ, брав участь в ООС.
Як запевняє «Доцент», колеги з коледжу всіляко його підтримують, зокрема, активно долучилися до збору на закупівлю FPV-дронів для 55 об 100 обр.
У рідному Нововолинську на пана Вадима також чекає з Перемогою його родина: мама Любов Філімонівна, дружина Руслана та 14-річний син Максим.
«Ми відстоюємо право нашої держави на вільний розвиток, боремося за рідну землю. Українцям нині дуже непросто, але завдяки своїй сміливості, злагодженості та наполегливості ми неодмінно досягнемо успіху!» – каже пан Вадим з позивним «Доцент».
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