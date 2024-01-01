Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф





Про це повідомляють українські телеграмканали.



Дрон вдарив у приміщення адміністрації Білгорода.







У результаті атаки безпілотника на будівлю адміністрації Білгорода двоє людей постраждали.







Зокрема в однієї жінки осколкове поранення, в іншої — контузія.







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