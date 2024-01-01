Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Сьогодні, 14:36
Російські медіа просторікують, що безпілотник атакував будівлю адміністрації Білгорода у російській федерації.
Про це повідомляють українські телеграмканали.
Дрон вдарив у приміщення адміністрації Білгорода.
У результаті атаки безпілотника на будівлю адміністрації Білгорода двоє людей постраждали.
Зокрема в однієї жінки осколкове поранення, в іншої — контузія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють українські телеграмканали.
Дрон вдарив у приміщення адміністрації Білгорода.
У результаті атаки безпілотника на будівлю адміністрації Білгорода двоє людей постраждали.
Зокрема в однієї жінки осколкове поранення, в іншої — контузія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перший «Оскар» в історії України: де і коли у Луцьку можна подивитися «20 днів у Маріуполі»
Сьогодні, 15:11
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Сьогодні, 14:36