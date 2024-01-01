Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф

Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Російські медіа просторікують, що безпілотник атакував будівлю адміністрації Білгорода у російській федерації.

Про це повідомляють українські телеграмканали.

Дрон вдарив у приміщення адміністрації Білгорода.



У результаті атаки безпілотника на будівлю адміністрації Білгорода двоє людей постраждали.

Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф


Зокрема в однієї жінки осколкове поранення, в іншої — контузія.

Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф
Удар по «центру ухвалення рішень»: дрон влучив в адміністрацію Білгорода в рф


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Теги: дрон, ЗСУ
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