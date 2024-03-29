Під час відходу з Авдіївки в полон потрапили 25 українських військових

відходу українських сил із Авдіївки до російського полону потрапили 25 військових.



Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише



Ворог мав у Авдіївці суттєву перевагу в силах і засобах штурмовиків. Постійні ворожі бомбардування керованими авіабомбами змогли порушити українську оборону, завдяки чому росіяни поступово просувалися вперед.



"Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", – сказав він.



Головком додав, що російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.



"Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил", – сказав він.



Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення відійти з Авдіївки, яку росіяни буквально стирали.

Зеленський, коментуючи це, сказав, що відхід від Авдіївки є правильним рішенням, ухваленим заради збереження наших воїнів.



Тарнавський після відведення Сил оборони від населеного пункту підтвердив, що деякі бійці потрапили в ворожий полон.

Деяких полонених у Авдіївці росіяни розстріляли. Розстріл полонених є воєнним злочином, і росія чинить його вже не вперше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під часдо російського полону потрапили 25 військових.Про це сказав головнокомандувач ЗСУ, пише LB.ua Ворог мав у Авдіївці суттєву перевагу в силах і засобах штурмовиків. Постійні ворожі бомбардування керованими авіабомбами змогли порушити українську оборону, завдяки чому росіяни поступово просувалися вперед."Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", – сказав він.Головком додав, що російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців."Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил", – сказав він.Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення відійти з Авдіївки, яку росіяни буквально стирали.Зеленський, коментуючи це, сказав, що відхід від Авдіївки є правильним рішенням, ухваленим заради збереження наших воїнів.після відведення Сил оборони від населеного пункту підтвердив, що деякі бійці потрапили в ворожий полон.Деяких полонених у Авдіївці росіяни розстріляли. Розстріл полонених є воєнним злочином, і росія чинить його вже не вперше.

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