У Луцьку Сергій Притула звітував про волонтерську діяльність

В обласний центр Волині завітав волонтер. Мета візиту – прозвітувати про роботу та досягнення Благодійної організації «Фонд Сергія Притули».Захід відбувся у четвер, 28 березня, в приміщенні Волинського лялькового театру. Потрапити на захід мали можливість всі охочі, попередньо зареєструвавшись. Відвідали дійство і журналістиСергій Притула розповів, що офіційно свою роботу фонд почав влітку 2020 року. Тоді у ньому працювали лише три людини. Сьогодні ж колектив налічує вже 114 осіб.Волонтер зазначив, що діяльність його фонду відбувається за трьома напрямками: мілітарним, гуманітарним та освітнім. Реалізувати кожен з них стає можливо завдяки українцям (і не тільки), які щодня надсилають гроші на рахунки благодійної організації. Так, за два роки повномасштабного вторгнення небайдужі задонатили понад 6 з половиною мільярдів гривень. 84% цих коштів – надійшли з України, 16% – з закордону. Найбільше - з Польщі та США.Левова частка надходжень спрямовується на. За два роки війни фонд придбав для українських військових близько 20 тисяч різноманітних БПЛА, півтори тисячі одиниць різного транспорту (у тому числі, броньованих машин та моторних човнів), понад 20 тисяч одиниць зв’язку, понад 20 тисяч одиниць оптичних приладів, понад 30 тисяч одиниць амуніції та майже 200 одиниць елементів тактичної медицини.Що стосується, то у фонді підтримують жителів деокупованих та прифронтових територій. Зокрема, сім’ям, чий дім зруйновано вщент, ставили модульні будиночки. А коли рф підірвала Каховську дамбу, фонд купував машини для відкачування мулу, автоцистерни для підвезення питної води. Долучається організація і до відновлення охорони здоров’я українців через проєкти мобільної медицини та допомоги медичним закладам. Допомагають мобільним групам гуманітарного розмінування обладнанням та технічними засобами. Також надають підтримку в реконструкції та облаштуванні шкільних укриттів.представлений двома проєктами: це навчання військових спільно з військовою школою «Боривітер», а також створення центрів готовності цивільних, де пересічні мирні громадяни можуть отримати базові військовим навичкам.За словами Сергія Притули, середній донат на початку війни становив 813 гривень, цьогоріч він знизився до 650 гривень. Зокрема, каже, збори впали навесні 2023 року, коли новини були перенасичені інформацією про контрнаступ та масштабною допомогою з закордону.Саме надія на підтримку іноземних партнерів, на думку волонтера, знизили активність українців.Але Сергій Притула запевнив, що такого більше допускати не можна. Сподіватися можна лише на себе і продовжувати щодня підтримувати військових, які захищають нашу країну.