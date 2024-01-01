З Луцька передали нову партію військової допомоги
Сьогодні, 03:11
Луцька міська рада продовжує надавати посильну допомогу Збройним Силам України. Сьогодні, 28 березня, в розташування військової частини А 4932 було відправлено два портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотникам КВЕРТУС AD COUNTER FPV.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Крім того, для потреб військової частини А 7028 муніципалітет передав тепловізійний приціл Hirmicro THUNDER.
Зауважимо, реагування на запити військових частин відбувається постійно. Майже щодня муніципалітет відправляє на передову обладнання, інструменти, комплектуючі, щоб наші хлопці ще ефективніше нищили російських окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Крім того, для потреб військової частини А 7028 муніципалітет передав тепловізійний приціл Hirmicro THUNDER.
Зауважимо, реагування на запити військових частин відбувається постійно. Майже щодня муніципалітет відправляє на передову обладнання, інструменти, комплектуючі, щоб наші хлопці ще ефективніше нищили російських окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Луцька передали нову партію військової допомоги
Сьогодні, 03:11
У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
Сьогодні, 01:30
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна та Польща досягли згоди щодо розблокування кордону
28 березень, 23:41
До Луцька «на щиті» повернуться полеглі на війні Герої
28 березень, 23:11