З Луцька передали нову партію військової допомоги

З Луцька передали нову партію військової допомоги
Луцька міська рада продовжує надавати посильну допомогу Збройним Силам України. Сьогодні, 28 березня, в розташування військової частини А 4932 було відправлено два портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотникам КВЕРТУС AD COUNTER FPV.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Крім того, для потреб військової частини А 7028 муніципалітет передав тепловізійний приціл Hirmicro THUNDER.

Зауважимо, реагування на запити військових частин відбувається постійно. Майже щодня муніципалітет відправляє на передову обладнання, інструменти, комплектуючі, щоб наші хлопці ще ефективніше нищили російських окупантів.

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Теги: військова допомога, луцькрада
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