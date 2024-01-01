На Волині зникла ще одна студентка

У вівторок, 26 березня, на Волині зникла 15-річна студенткаПро це повідомляють на сторінці Розшуку дітей ГУНП у Волинській області.Відомо, що дівчина пішла з гуртожитку фахового коледжу культури і мистецтв та досі не повернулася до місця проживання та навчання.Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся до плечей, фарбоване у фіолетово-рожевий колір. Була одягнена в чорну матерчату куртку, джинси синього кольору, чобітки чорного кольору.У разі наявної інформації щодо можливого місця перебування неповнолітньої прохання інформувати працівників поліції за номерами телефонів 0991041112, 0999010662 або 102