На Волині зникла ще одна студентка

На Волині зникла ще одна студентка
У вівторок, 26 березня, на Волині зникла 15-річна студентка Анжеліка Володимирівна Шмаль.

Про це повідомляють на сторінці Розшуку дітей ГУНП у Волинській області.

Відомо, що дівчина пішла з гуртожитку фахового коледжу культури і мистецтв та досі не повернулася до місця проживання та навчання.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся до плечей, фарбоване у фіолетово-рожевий колір. Була одягнена в чорну матерчату куртку, джинси синього кольору, чобітки чорного кольору.
На Волині зникла ще одна студентка


У разі наявної інформації щодо можливого місця перебування неповнолітньої прохання інформувати працівників поліції за номерами телефонів 0991041112, 0999010662 або 102

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Теги: розшук, поліція
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