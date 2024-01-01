Працює «ПеВеО»: росіяни збили свій винищувач у Севастополі

Працює «ПеВеО»: росіяни збили свій винищувач у Севастополі
У тимчасово окупованому Криму впав російський винищувач. За попередньою інформацією, його збила російська протиповітряна оборона.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

В окупованому Криму впав російський винищувач.

Місцеві канали публікують відео падіння літака і приземлення пілота. Він катапультувався.

Сам літак канали називають «безпілотником літакового типу», хоча за контурами він схожий на Су-34.

Офіційної версії події поки нема. За попередньою інформацією, винищувач збила російська ППО.


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Теги: літак, росія
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