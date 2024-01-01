Працює «ПеВеО»: росіяни збили свій винищувач у Севастополі





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



В окупованому Криму впав російський винищувач.



Місцеві канали публікують відео падіння літака і приземлення пілота. Він катапультувався.



Сам літак канали називають «безпілотником літакового типу», хоча за контурами він схожий на Су-34.



Офіційної версії події поки нема. За попередньою інформацією, винищувач збила російська ППО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Криму впав російський винищувач. За попередньою інформацією, його збила російська протиповітряна оборона.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.В окупованому Криму впав російський винищувач.Місцеві канали публікують відео падіння літака і приземлення пілота. Він катапультувався.Сам літак канали називають «безпілотником літакового типу», хоча за контурами він схожий на Су-34.Офіційної версії події поки нема. За попередньою інформацією,російська ППО.

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