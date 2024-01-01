Працює «ПеВеО»: росіяни збили свій винищувач у Севастополі
Сьогодні, 17:47
У тимчасово окупованому Криму впав російський винищувач. За попередньою інформацією, його збила російська протиповітряна оборона.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
В окупованому Криму впав російський винищувач.
Місцеві канали публікують відео падіння літака і приземлення пілота. Він катапультувався.
Сам літак канали називають «безпілотником літакового типу», хоча за контурами він схожий на Су-34.
Офіційної версії події поки нема. За попередньою інформацією, винищувач збила російська ППО.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
В окупованому Криму впав російський винищувач.
Місцеві канали публікують відео падіння літака і приземлення пілота. Він катапультувався.
Сам літак канали називають «безпілотником літакового типу», хоча за контурами він схожий на Су-34.
Офіційної версії події поки нема. За попередньою інформацією, винищувач збила російська ППО.
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