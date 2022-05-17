Сезон відкрито: скільки коштує полуниця на ринках Луцька





Про це розповідають журналісти телеканалу



Полуниця коштує орієнтовно 150-200 гривень. Продавці кажуть, що люди її просто розбирають, бо вона смачна та солодка.



Деякі покупці побоюються купляти ранню полуницю. Хоча торговці кажуть, що боятися нічого, адже ці ягоди проходять безліч перевірок. І якби якісь норми були перевищені, вони б не проїхали кордон.



На іншому ринку ціни ще трохи «кусаються». За полуницю просять 300 гривень за кілограм. І там кажуть, що беруть її здебільшого на кондитерські вироби.



Наша, місцева полуниця, з'явиться на ринках міста десь в травні-червні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька вже активно продають полуницю. Проте поки не місцеву, а привезену з-за кордону. Зокрема, з Греції та Туреччини.Про це розповідають журналісти телеканалу «Конкурент TV» Полуниця коштує орієнтовно 150-200 гривень. Продавці кажуть, що люди її просто розбирають, бо вона смачна та солодка.Деякі покупці побоюються купляти ранню полуницю. Хоча торговці кажуть, що боятися нічого, адже ці ягоди проходять безліч перевірок. І якби якісь норми були перевищені, вони б не проїхали кордон.На іншому ринку ціни ще трохи «кусаються». За полуницю просять 300 гривень за кілограм. І там кажуть, що беруть її здебільшого на кондитерські вироби.Наша, місцева полуниця, з'явиться на ринках міста десь в травні-червні.

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