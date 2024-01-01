Сповідь і причастя перед Великоднем: як правильно готуватися





Священники переконують, що сповідь — одна із Святих Тайн, у якій завдяки щирому покаянню на людину сходить велика Божа благодать і відпускаються гріхи. Кожного разу під час сповіді людина отримує відпущення гріхів, очищає себе, має можливість виправити свої помилки та направити життя у правильну сторону.



Журналісти Віталія Собка, чому сповідь - це важливо, як правильно до неї готуватися та чи достатньо сповідатися лише раз на рік у Великодній піст.



«Сповідь та покаяння, то є таїнство, в якому віруючий сповідує, розкриває усно свої гріхи Богові в присутності священика і отримує через нього прощення гріхів від самого Господа Ісуса Христа.



Спаситель дав апостолам, а через них всім священикам, право відпускати та прощати гріхи. Наприклад, у Євангелії про це так сказано від Іоана: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпуститься, а кому залишите – залишаться», - розповів священник.



За його словами, кожному вірянину потрібно мінімум один раз сповідатися у піст. Якщо ж говорити загалом, то щоб людина вважалася православним християнином, потрібно сповідатися мінімум один раз на рік, бажано частіше.



«Як тільки ми відчуваємо, що згрішили, якщо совість накриває, то потрібно йти до сповіді. Під час Великого посту потрібно сповідатися мінімум один раз, обмежень немає. Можна сповідатися хоч кожен тиждень.



Великий піст є підготовчий період до Великодня, якщо людина не часто сповідається, то вона вибирає час під час Великого посту. Ну а те, що наші люди схильні відкладати наостанок, то так виходить, що багато людей приходить наприкінці Великого посту або вже на Страсному тижні», - зазначив Віталій Собко.



На запитання: як потрібно готуватися до сповіді, священнослужитель відповів, що для початку кожен сам має для себе з'ясувати, що таке для нього сповідь, що таке причастя та заради чого це потрібно робити.



«Потрібно в собі збудити щирий жаль через свої гріхи, викликати у своїй душі такий намір виправитися і надію на Боже Милосердя. Також важливо примиритися з усіма ближніми, перед ким завинив, попросити пробачення, також простити іншим гріхи, які були проти людини здійснені.



Під час сповіді потрібно виконати це усне сповідання гріхів, ці сповідання має прийняти священик, потрібно називати усі гріхи, які є у пам'яті, починаючи з найбільших, звичайно, без самовиправдання, коротко та лаконічно, але і не занадто узагальнено, відкинувши зайвий сором», - порадив протоієрей.



До сповіді потрібно йти навіть дітям, щоправда з семирічного віку.



Що ж до причастя, то тут, за словами священника, теж необхідна підготовка: 1-3 дні слід постувати, а у день причастя з самого ранку нічого не пити і не їсти. Та є винятки, якщо людина хвора, їй потрібно лише вранці перед сповіддю утриматися від їжі та напоїв. Якщо ж такої можливості немає, потрібно вжити їжу перед ліками, запити їх, то у такому разі є послаблення, але намагатися зробити це якомога раніше, щоб їжа до сповіді встигла перетравитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У час Великого посту чи не кожен християнин приймає таїнства сповіді та причастя. Але як правильно це зробити, щоб справді відчути полегшення на душі, а не відбути сповідь «для галочки».Священники переконують, що сповідь — одна із Святих Тайн, у якій завдяки щирому покаянню на людину сходить велика Божа благодать і відпускаються гріхи. Кожного разу під час сповіді людина отримує відпущення гріхів, очищає себе, має можливість виправити свої помилки та направити життя у правильну сторону.Журналісти ВСН запитали у протоієрея, голови інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священника кафедрального собору Святої Трійці, чому сповідь - це важливо, як правильно до неї готуватися та чи достатньо сповідатися лише раз на рік у Великодній піст.«Сповідь та покаяння, то є таїнство, в якому віруючий сповідує, розкриває усно свої гріхи Богові в присутності священика і отримує через нього прощення гріхів від самого Господа Ісуса Христа.Спаситель дав апостолам, а через них всім священикам, право відпускати та прощати гріхи. Наприклад, у Євангелії про це так сказано від Іоана: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпуститься, а кому залишите – залишаться», - розповів священник.За його словами, кожному вірянину потрібно мінімум один раз сповідатися у піст. Якщо ж говорити загалом, то щоб людина вважалася православним християнином, потрібно сповідатися мінімум один раз на рік, бажано частіше.«Як тільки ми відчуваємо, що згрішили, якщо совість накриває, то потрібно йти до сповіді. Під час Великого посту потрібно сповідатися мінімум один раз, обмежень немає. Можна сповідатися хоч кожен тиждень.Великий піст є підготовчий період до Великодня, якщо людина не часто сповідається, то вона вибирає час під час Великого посту. Ну а те, що наші люди схильні відкладати наостанок, то так виходить, що багато людей приходить наприкінці Великого посту або вже на Страсному тижні», - зазначив Віталій Собко.На запитання: як потрібно готуватися до сповіді, священнослужитель відповів, що для початку кожен сам має для себе з'ясувати, що таке для нього сповідь, що таке причастя та заради чого це потрібно робити.«Потрібно в собі збудити щирий жаль через свої гріхи, викликати у своїй душі такий намір виправитися і надію на Боже Милосердя. Також важливо примиритися з усіма ближніми, перед ким завинив, попросити пробачення, також простити іншим гріхи, які були проти людини здійснені.Під час сповіді потрібно виконати це усне сповідання гріхів, ці сповідання має прийняти священик, потрібно називати усі гріхи, які є у пам'яті, починаючи з найбільших, звичайно, без самовиправдання, коротко та лаконічно, але і не занадто узагальнено, відкинувши зайвий сором», - порадив протоієрей.До сповіді потрібно йти навіть дітям, щоправда з семирічного віку.Що ж до причастя, то тут, за словами священника, теж необхідна підготовка: 1-3 дні слід постувати, а у день причастя з самого ранку нічого не пити і не їсти. Та є винятки, якщо людина хвора, їй потрібно лише вранці перед сповіддю утриматися від їжі та напоїв. Якщо ж такої можливості немає, потрібно вжити їжу перед ліками, запити їх, то у такому разі є послаблення, але намагатися зробити це якомога раніше, щоб їжа до сповіді встигла перетравитися.

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