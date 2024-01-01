У Білорусі росіяни не мають сил для вторгнення в Україну, - ДПСУ

Наразі рф на, щоб здійснити вторгнення в Україну.На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби України, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine - Ukrinform.«По той бік кордону у росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. Вкотре можу зазначити, що свого часу ті підрозділи, які росія тримала на території білорусі, перебували на білоруських полігонах, проходили там навчання, підготовку, росія вивела поступово на свою територію, а в рамках ротації нових не завела», – зазначив він.За словами Андрія Демченка, певна кількість російських військових ще є на території білорусі , але це, пояснив він, більше обслуговчий персонал до техніки, що пов’язаний з логістикою, але це не ударні формування чи бойові підрозділи, які можуть становити загрозу.