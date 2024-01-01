У Білорусі росіяни не мають сил для вторгнення в Україну, - ДПСУ
Сьогодні, 19:00
Наразі рф на території білорусі не має достатньо сил, щоб здійснити вторгнення в Україну.
На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine - Ukrinform.
«По той бік кордону у росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. Вкотре можу зазначити, що свого часу ті підрозділи, які росія тримала на території білорусі, перебували на білоруських полігонах, проходили там навчання, підготовку, росія вивела поступово на свою територію, а в рамках ротації нових не завела», – зазначив він.
За словами Андрія Демченка, певна кількість російських військових ще є на території білорусі , але це, пояснив він, більше обслуговчий персонал до техніки, що пов’язаний з логістикою, але це не ударні формування чи бойові підрозділи, які можуть становити загрозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine - Ukrinform.
«По той бік кордону у росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. Вкотре можу зазначити, що свого часу ті підрозділи, які росія тримала на території білорусі, перебували на білоруських полігонах, проходили там навчання, підготовку, росія вивела поступово на свою територію, а в рамках ротації нових не завела», – зазначив він.
За словами Андрія Демченка, певна кількість російських військових ще є на території білорусі , але це, пояснив він, більше обслуговчий персонал до техніки, що пов’язаний з логістикою, але це не ударні формування чи бойові підрозділи, які можуть становити загрозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусі росіяни не мають сил для вторгнення в Україну, - ДПСУ
Сьогодні, 19:00
На трасі у селі під Луцьком запрацює відеокамера
Сьогодні, 18:37
Луцький нацгвардієць: «Наші вороги розкидаються людьми»
Сьогодні, 18:15
Трагедія у Липцях: загинули дитина і дві жінки
Сьогодні, 17:54
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна
Сьогодні, 17:38