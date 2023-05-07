Фізичне та ментальне здоров’я в умовах війни: у Луцьку – міжнародна конференція медиків





Про це повідомили організатори заходу.



Спікерами будуть вчені-медики та лікарі-практики, науковці інших спеціальностей з України та світу. Також проводитимуться майстер-класи з медичної практики в умовах війни, публічні лекції з питань ментального здоров’я.



Учасники матимуть змогу обговорити наступні теми:



✔ Обмін досвідом, нові можливості та реагування на виклики воєнного

часу з урахуванням кращих світових практик охорони здоров’я



✔ Аналіз сучасного стану медичної галузі, впливу війни на суспільство і людину та ролі медицини в збереженні нації



✔ Напрацювання сучасної моделі медсестринства. Досвід України та світу



✔ Обмін кращими практиками надання медичної та домедичної допомоги в реаліях війни



✔ Обмін кращими практиками надання медичної та домедичної допомоги в реаліях війни



✔ Медико-психологічна та фізична реабілітація.



Усі учасники отримають сертифікати із зазначенням обсягу: для медичних працівників 10/20/30 балів (вільний слухач/стендова доповідь/доповідь). Для науково-педагогічних та педагогічних працівників передбачено 12 академічних годин (участь із доповіддю) або 6 годин (для вільних слухачів).



Формати проведення: офлайн та онлайн



Реєстрація в Google-forms для всіх учасників триває до 1 травня 2024 року включно:



Покликання на онлайн, програма конференції, інструкції щодо проходження тестового контролю (для БПР медичних працівників), сертифікати та збірник тез будуть надіслані на вказані електронні адреси. Контакт з організаторами через скриньку:



Співорганізатори



Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ України», Волинська обласна рада, Волинська обласна державна адміністрація, управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, КЗВО «Волинський медичний інститут», Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Vilnius University (Lithuania), Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Програма розвитку ООН / UNDP Ukraine



Партнери



Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Волинська православна богословська академія, КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги», Агенція регіонального розвитку Волинської області, ГС «Кластер медичних інновацій», ГО «Асоціація медичних сестер Волині «Милосердя», БО «Львівська асоціація алергологів, імунологів та реабілітологів», БФ «Суцвіття нації», ТОВ «Askep.net», ТОВ «MISU», КП «Центр розвитку туризму»







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-17 травня у Луцьку відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення».Про це повідомили організатори заходу.Спікерами будуть вчені-медики та лікарі-практики, науковці інших спеціальностей з України та світу. Також проводитимуться майстер-класи з медичної практики в умовах війни, публічні лекції з питань ментального здоров’я.✔ Обмін досвідом, нові можливості та реагування на виклики воєнногочасу з урахуванням кращих світових практик охорони здоров’я✔ Аналіз сучасного стану медичної галузі, впливу війни на суспільство і людину та ролі медицини в збереженні нації✔ Напрацювання сучасної моделі медсестринства. Досвід України та світу✔ Обмін кращими практиками надання медичної та домедичної допомоги в реаліях війни✔ Обмін кращими практиками надання медичної та домедичної допомоги в реаліях війни✔ Медико-психологічна та фізична реабілітація.Усі учасники отримають сертифікати із зазначенням обсягу: для медичних працівників 10/20/30 балів (вільний слухач/стендова доповідь/доповідь). Для науково-педагогічних та педагогічних працівників передбачено 12 академічних годин (участь із доповіддю) або 6 годин (для вільних слухачів).офлайн та онлайнРеєстрація в Google-forms для всіх учасників триває до 1 травня 2024 року включно: https://forms.gle/cUhYcwUXc1amBZMu7 Покликання на онлайн, програма конференції, інструкції щодо проходження тестового контролю (для БПР медичних працівників), сертифікати та збірник тез будуть надіслані на вказані електронні адреси. Контакт з організаторами через скриньку: [email protected] Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ України», Волинська обласна рада, Волинська обласна державна адміністрація, управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, КЗВО «Волинський медичний інститут», Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Vilnius University (Lithuania), Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Програма розвитку ООН / UNDP UkraineВолинський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Волинська православна богословська академія, КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги», Агенція регіонального розвитку Волинської області, ГС «Кластер медичних інновацій», ГО «Асоціація медичних сестер Волині «Милосердя», БО «Львівська асоціація алергологів, імунологів та реабілітологів», БФ «Суцвіття нації», ТОВ «Askep.net», ТОВ «MISU», КП «Центр розвитку туризму»

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