У 48-річного волинянина вдома знайшли гранату та набої
Сьогодні, 15:06
На Маневиччині поліцейські вилучили у волинянина гранату та набої.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 15 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 48-річного жителя Маневиччини, поліцейські виявили гранату РГД-5 із запалом та 60 набоїв калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Небезпечні предмети вилучили, їх направлять на дослідження.
За фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліція Волині вкотре наголошує: відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Громадяни, які добровільно здадуть її до підрозділів поліції, звільняються від такої відповідальності (ч. 3. ст. 263 КК України).
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 15 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 48-річного жителя Маневиччини, поліцейські виявили гранату РГД-5 із запалом та 60 набоїв калібру 5,45 мм.
На місце прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Небезпечні предмети вилучили, їх направлять на дослідження.
За фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліція Волині вкотре наголошує: відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Громадяни, які добровільно здадуть її до підрозділів поліції, звільняються від такої відповідальності (ч. 3. ст. 263 КК України).
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