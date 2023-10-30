У 48-річного волинянина вдома знайшли гранату та набої

У 48-річного волинянина вдома знайшли гранату та набої
На Маневиччині поліцейські вилучили у волинянина гранату та набої.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні, 15 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 48-річного жителя Маневиччини, поліцейські виявили гранату РГД-5 із запалом та 60 набоїв калібру 5,45 мм.

На місце прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Небезпечні предмети вилучили, їх направлять на дослідження.

За фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліція Волині вкотре наголошує: відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Громадяни, які добровільно здадуть її до підрозділів поліції, звільняються від такої відповідальності (ч. 3. ст. 263 КК України).

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Теги: Волинянин, граната, набої
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