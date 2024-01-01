Помер воїн з Волині Михайло Тимчишин

Помер захисник з Волині Михайло Тимчишин.Про це 16 квітня повідомили у Мар'янівській громаді.«16 квітня 2024 року перестало битись серце захисника України Тимчишина Михайла Йосиповича, 25.09.1977 року народження, жителя с. Цегів, який був призваний 14.02.2023 року та захищав нашу Батьківщину до січня 2024 року», – йдеться у повідомленні.Зустрічатимуть Михайла Тимчишина 17 квітня 2024 року о 14 год в селищі Мар'янівка з міста Горохів.Чин похорону відбудеться 17 квітня 2024 року у Храмі святих апостолів Петра та Павла смт Мар'янівка.Поховають Михайла Тимчишина на кладовищі смт Мар’янівка.Просять жителів громади гідно вшанувати Захисника України.16-17 квітня 2024 року в Мар'янівській територіальній громаді оголошено днями жалоби.