У громаді на Волині встановили пам’ятні стелу у пам'ять про загиблих Героїв

У громаді на Волині встановили пам’ятні стелу у пам'ять про загиблих Героїв
У Копачівській територіальній громаді відкрили пам’ятні стелу і знак на честь полеглих у боях за Україну військовослужбовців, які проживали в громаді. Стіну з портретами захисників встановили в центрі села Копачівка.

Про це повідомили у Волинській обласній раді.

На стелі розмістили 21 пам'ятну дошку короткою біографією, світлинами й іменами полеглих волинських бійців, котрі полягли за незалежність і цілісність України з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
У громаді на Волині встановили пам’ятні стелу у пам'ять про загиблих Героїв

На відкриття стели прийшли рідні загиблих військовослужбовців і місцеві жителі. Присутні спільно виконали Гімн України.

Разом зі священниками жителі громади помолилися за загиблих захисників, вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до фотостенда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: стела, Копачівка, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громади Рожищенщини два роки поспіль виділяли на ЗСУ менше 1% бюджету
Сьогодні, 22:44
Понад пів мільйона зарплати, чотири ділянки, будинок та авто: що задекларував очільник Горохова Годик
Сьогодні, 22:15
У громаді на Волині встановили пам’ятні стелу у пам'ять про загиблих Героїв
Сьогодні, 21:46
Заново вчать ходити і говорити: як у Луцьку допомагають пацієнтам після інсультів
Сьогодні, 21:16
Помер воїн з Волині Михайло Тимчишин
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
У музеї військової техніки відбулося відкриття оновленої стели Героїв Радянського Союзу. ФОТО У музеї військової техніки відбулося відкриття оновленої стели Героїв Радянського Союзу. ФОТО
05 травень, 2016, 16:34
На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
10 квітень, 02:17
Коли ховатимуть героїв на Військовому меморіальному кладовищі: у Мінветеранів назвали терміни Коли ховатимуть героїв на Військовому меморіальному кладовищі: у Мінветеранів назвали терміни
27 березень, 23:42
У Володимирі планують облаштувати куби із портретами загиблих військових У Володимирі планують облаштувати куби із портретами загиблих військових
06 березень, 05:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громади Рожищенщини два роки поспіль виділяли на ЗСУ менше 1% бюджету
Сьогодні, 22:44
 0
Понад пів мільйона зарплати, чотири ділянки, будинок та авто: що задекларував очільник Горохова Годик
Сьогодні, 22:15
 0
У громаді на Волині встановили пам’ятні стелу у пам'ять про загиблих Героїв
Сьогодні, 21:46
 0
Заново вчать ходити і говорити: як у Луцьку допомагають пацієнтам після інсультів
Сьогодні, 21:16
 0
Помер воїн з Волині Михайло Тимчишин
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8