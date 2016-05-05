У громаді на Волині встановили пам’ятні стелу у пам'ять про загиблих Героїв

У Копачівській територіальній громаді відкрили пам’ятні стелу і знак на честь полеглих у боях за Україну військовослужбовців, які проживали в громаді. Стіну з портретами захисників встановили в центрі села Копачівка.Про це повідомили у Волинській обласній раді.На стелі розмістили 21 пам'ятну дошку короткою біографією, світлинами й іменами полеглих волинських бійців, котрі полягли за незалежність і цілісність України з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.На відкриття стели прийшли рідні загиблих військовослужбовців і місцеві жителі. Присутні спільно виконали Гімн України.Разом зі священниками жителі громади помолилися за загиблих захисників, вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до фотостенда.