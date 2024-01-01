Понад пів мільйона зарплати, чотири ділянки, будинок та авто: що задекларував очільник Горохова Годик

Віктору Годику у 2023 році нарахували понад пів мільйона гривень заробітної плати. Крім того, у своїй декларації він вказав: чотири земельні ділянки, будинок, автомобіль та декілька сотень тисяч гривень заощаджень.



Відповідні дані посадовець вказав у своїй щорічній декларації за 2023 рік, передає



Згідно з цим документом, пану Віктору нарахували майже 587 тисяч гривень заробітної плати. Виходить, що в середньому на місяць він отримував трохи менше як 49 тисяч гривень. Зауважимо, що в цю суму також входять і премії, надбавки та інші додаткові виплати. Крім цього, торік керманич Горохова отримав 22 тисячі доходу від надання майна в оренду та 4,8 тисячі компенсації за проїзд на семінар.



На рахунках у банку Віктор Годик зберігає трохи більше як 262 тисячі гривень. Серед об'єктів нерухомості в чоловіка є:



з листопада 2009 року земельна ділянка у селі Мирне, площа якої – 38 679 м2, але вартість землі не зазначена;

з листопада 2012 року земельна ділянка у місті Горохів, площа якої – 800 м2. Її вартість теж не вказана;

з серпня 2020 року земельна ділянка у селі Пустомити, площа якої – 12 639 м2. Вартість не вказана.

Також політик має й корпоративні права у ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ГОРОХІВ ЮНІОР», але розмір частки власності цієї громадсько організації не вказаний.



З грудня 2019 року у власності очільника Горохівської громади є автомобіль Renault Kangoo 2013 року. Вартість транспортного засобу на дату набуття права – 115 000 гривень.



Окрім себе, у декларації пан Віктор вказав ще й дружину Орисю Годик. Згідно з документом, вона працює у ГУ Держгеокадастру Волині. За минулий рік їй нарахували трохи більше як 162 тисячі гривень зарплати. В середньому це близько 13,5 тисячі на місяць. На рахунках у банку жінка зберігає майже 40 тисяч гривень. Жодних інших заощаджень, якщо вірити декларації, у подружжя немає.



З липня 2015 року пані Орися володіє житловим будинком у Горохові. Вартість будівлі на дату набуття права – 291 705 гривень. Загальна площа помешкання – 91.1 м2. У тому ж таки липні жінка стала власницею земельної ділянки у Горохові, вартість якої на дату набуття права становила 80,5 тисячі гривень, а площа – 1 000 м2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівському міському головіу 2023 році нарахували понад пів мільйона гривень заробітної плати. Крім того, у своїй декларації він вказав: чотири земельні ділянки, будинок, автомобіль та декілька сотень тисяч гривень заощаджень.Відповідні дані посадовець вказав у своїй щорічній декларації за 2023 рік, передає Конкурент Згідно з цим документом, пану Віктору нарахували майже 587 тисяч гривень заробітної плати. Виходить, що в середньому на місяць він отримував трохи менше як 49 тисяч гривень. Зауважимо, що в цю суму також входять і премії, надбавки та інші додаткові виплати. Крім цього, торік керманич Горохова отримав 22 тисячі доходу від надання майна в оренду та 4,8 тисячі компенсації за проїзд на семінар.На рахунках у банку Віктор Годик зберігає трохи більше як 262 тисячі гривень. Серед об'єктів нерухомості в чоловіка є:з листопада 2009 року земельна ділянка у селі Мирне, площа якої – 38 679 м2, але вартість землі не зазначена;з листопада 2012 року земельна ділянка у місті Горохів, площа якої – 800 м2. Її вартість теж не вказана;з серпня 2020 року земельна ділянка у селі Пустомити, площа якої – 12 639 м2. Вартість не вказана.Також політик має й корпоративні права у ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ГОРОХІВ ЮНІОР», але розмір частки власності цієї громадсько організації не вказаний.З грудня 2019 року у власності очільника Горохівської громади є автомобіль Renault Kangoo 2013 року. Вартість транспортного засобу на дату набуття права – 115 000 гривень.Окрім себе, у декларації пан Віктор вказав ще й дружину. Згідно з документом, вона працює у ГУ Держгеокадастру Волині. За минулий рік їй нарахували трохи більше як 162 тисячі гривень зарплати. В середньому це близько 13,5 тисячі на місяць. На рахунках у банку жінка зберігає майже 40 тисяч гривень. Жодних інших заощаджень, якщо вірити декларації, у подружжя немає.З липня 2015 року пані Орися володіє житловим будинком у Горохові. Вартість будівлі на дату набуття права – 291 705 гривень. Загальна площа помешкання – 91.1 м2. У тому ж таки липні жінка стала власницею земельної ділянки у Горохові, вартість якої на дату набуття права становила 80,5 тисячі гривень, а площа – 1 000 м2.

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