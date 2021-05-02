Великодній кошик 2024 вдарить по кишені: експерти порахували, скільки витратять українці





Як повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", у цьому році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік. Тоді такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн, передає



Зазначається, що вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8 % перевищує вартість паски 2023 року з вартістю 169,88 грн.



За словами експерта Юрія Лупенко, таке відносно незначне здорожчання зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5%). Проте інші складові паски подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6%), дріжджі (+9,6%), ізюм (+15,6%).



При цьому в магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.



За даними Інституту, найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти. Порівняно з 2023 роком вартість буженини збільшилася на 14,2%, домашньої ковбаси – на 14,3%, сала – на 3,1%.



Крім того, порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9%, м’якого сиру – на 23,0%, вершкового масла – на 16,4 %.



Ціна хріну (250 г) складе 26 грн (25-29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 3 грн.



У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), – його вартість зросте до 1652,05 грн. Це на 12,9% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1463,28 грн.



"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", - пояснив Лупенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Продукти великоднього кошику в Україні у 2024 році будуть дорожчими за минулорічний на понад 17% та становитиме більше 1,4 тисяч гривні.Як повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", у цьому році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік. Тоді такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн, передає УНІАН Зазначається, що вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8 % перевищує вартість паски 2023 року з вартістю 169,88 грн.За словами експерта, таке відносно незначне здорожчання зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5%). Проте інші складові паски подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6%), дріжджі (+9,6%), ізюм (+15,6%).При цьому в магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.За даними Інституту, найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти. Порівняно з 2023 роком вартість буженини збільшилася на 14,2%, домашньої ковбаси – на 14,3%, сала – на 3,1%.Крім того, порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9%, м’якого сиру – на 23,0%, вершкового масла – на 16,4 %.Ціна хріну (250 г) складе 26 грн (25-29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 3 грн.У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), – його вартість зросте до 1652,05 грн. Це на 12,9% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1463,28 грн."Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", - пояснив Лупенко.

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