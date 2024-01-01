Громади Рожищенщини два роки поспіль виділяли на ЗСУ менше 1% бюджету
Сьогодні, 22:44
Понад 1,2 мільярда гривень спрямували на допомогу армії та силовим структурам із бюджетів 54 територіальних громад Волинської області. Однак серед аутсайдерів за цим показником – усі три громади Рожищенщини.
Про це йдеться у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Сила правди», передає Район. Рожище.
У 2022 році на потреби ЗСУ громади Рожищенщини спрямували:
Рожищенська – 0,39% від бюджету;
Копачівська – 0,61% від бюджету;
Доросинівська – 0,46% від бюджету.
У 2023 році ці показники дещо зросли:
Рожищенська – 0,54% від бюджету;
Копачівська – 0,79% від бюджету;
Доросинівська – 0,99% від бюджету.
Згідно із дослідженням, найбільші внески на ЗСУ зробили громади, де були сконцентровані надходження військового ПДФО. Жодна з громад Рожищенщини не має таких надходжень.
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Про це йдеться у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Сила правди», передає Район. Рожище.
У 2022 році на потреби ЗСУ громади Рожищенщини спрямували:
Рожищенська – 0,39% від бюджету;
Копачівська – 0,61% від бюджету;
Доросинівська – 0,46% від бюджету.
У 2023 році ці показники дещо зросли:
Рожищенська – 0,54% від бюджету;
Копачівська – 0,79% від бюджету;
Доросинівська – 0,99% від бюджету.
Згідно із дослідженням, найбільші внески на ЗСУ зробили громади, де були сконцентровані надходження військового ПДФО. Жодна з громад Рожищенщини не має таких надходжень.
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