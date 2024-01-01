Громади Рожищенщини два роки поспіль виділяли на ЗСУ менше 1% бюджету





Про це йдеться у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Сила правди», передає



У 2022 році на потреби ЗСУ громади Рожищенщини спрямували:



Рожищенська – 0,39% від бюджету;

Копачівська – 0,61% від бюджету;

Доросинівська – 0,46% від бюджету.



У 2023 році ці показники дещо зросли:



Рожищенська – 0,54% від бюджету;

Копачівська – 0,79% від бюджету;

Доросинівська – 0,99% від бюджету.



Згідно із дослідженням, найбільші внески на ЗСУ зробили громади, де були сконцентровані надходження військового ПДФО. Жодна з громад Рожищенщини не має таких надходжень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 1,2 мільярда гривень спрямували на допомогу армії та силовим структурам із бюджетів 54 територіальних громад Волинської області. Однак серед аутсайдерів за цим показником – усі три громади Рожищенщини.Про це йдеться у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Сила правди», передає Район. Рожище У 2022 році на потреби ЗСУ громади Рожищенщини спрямували:Рожищенська – 0,39% від бюджету;Копачівська – 0,61% від бюджету;Доросинівська – 0,46% від бюджету.У 2023 році ці показники дещо зросли:Рожищенська – 0,54% від бюджету;Копачівська – 0,79% від бюджету;Доросинівська – 0,99% від бюджету.Згідно із дослідженням, найбільші внески на ЗСУ зробили громади, де були сконцентровані надходження військового ПДФО. Жодна з громад Рожищенщини не має таких надходжень.

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