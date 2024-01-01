17 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.
За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. Також сьогодні відзначають Поливаний понеділок.
У понеділок, 17 квітня, іменини святкують власники таких імен: Адріан, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. Також сьогодні відзначають Поливаний понеділок.
У понеділок, 17 квітня, іменини святкують власники таких імен: Адріан, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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