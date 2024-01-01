17 квітня на Волині: гортаючи календар





За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. Також сьогодні відзначають Поливаний понеділок.



У понеділок, 17 квітня, іменини святкують власники таких імен: Адріан, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. Також сьогодні відзначають Поливаний понеділок.У понеділок, 17 квітня, іменини святкують власники таких імен: Адріан, Олександр, Іван, Михайло, Потап, Семен, Теодор, Федір, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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